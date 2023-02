La conduttrice decide di non andare in onda con il suo show: è di queste ore l’a notizia sulla morte del volto protagonista della TV italiana

Uomini e Donne oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non andrà in onda. Mediaset ha comunicato via social che il programma condotto da Maria De Filippi salterà nel pomeriggio. Dunque, per oggi la trasmissione televisiva non terrà compagnia al pubblico di Canale 5 ed è giusto così. È di queste ore la sconvolgente notizia sulla morte di Maurizio Costanzo. Maria per rispetto e per affrontare questo grave lutto ha deciso di non andare in onda con il suo programma, sebbene la puntata fosse stata registrata qualche tempo fa.

Il volto protagonista di Canale 5 e della TV italiana in generale è scomparso all’età di 84 anni e, ovviamente, l’annuncio ha sconvolto un po’ tutti. Il pensiero di molti è andato subito a Maria, che è sempre rimasta a fianco di Costanzo. Quest’ultimo, di recente, aveva commosso esprimendo il desiderio di morire tenendo la mano di sua moglie. Non si sa, al momento, cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita del celebre conduttore.

Nella giornata di ieri, De Filippi si trovava negli studi Mediaset, precisamente in quello di Amici, per registrare la nuova puntata. Di sicuro nelle prossime ore ci sarà modo di scoprire ulteriori dettagli. Nel frattempo, Maria preferisce non andare in onda con il suo programma. Un segno di rispetto per suo marito, che inevitabilmente con la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua vita.

Uomini e Donne: le anticipazioni sulla puntata giustamente saltata

I telespettatori devono rispettare la decisione presa da Maria De Filippi e da Mediaset di non mandare in onda la puntata prevista per oggi pomeriggio. La maggior parte del pubblico di Canale 5 era in attesa di scoprire il seguito di ciò che è stato trasmesso ieri. Carola Carpanelli era appena scesa in studio per confrontarsi nuovamente con Federico Nicotera. Non è passato inosservato un gesto che il tronista ha riservato per Alice Barisciani, che ha mandato in confusione i fan della bionda corteggiatrice.

Inoltre, Maria ha rivelato che Carola ha scritto una lettera con cui è riuscita finalmente a dichiarare i suoi sentimenti per Federico. Nella puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi e che probabilmente verrà trasmessa prossima settimana, il pubblico scoprirà il contenuto di questo messaggio. I telespettatori avranno modo di scoprire le dichiarazioni d’amore di Carola, che per la prima volta ha deciso di lasciarsi completamente andare.