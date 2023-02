Maurizio Costanzo è morto: addio al giornalista e conduttore

By

Maurizio Costanzo è morto venerdì 24 febbraio 2023 a Roma: il grande giornalista e conduttore tv aveva 84 anni. A comunicare la notizia il suo ufficio stampa. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere, solo per citarne alcune).

Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Il nome di Maurizio Costanzo è inevitabilmente legato al Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto inoltre numerosi libri.

Tra i primi personaggi famosi a commentare la scomparsa di Maurizio Costanzo il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, al momento al timone di Bella Mà su Rai Due. Diaco era da molti anni collaboratore di Costanzo e pertanto a LaPresse ha rivelato: “Un dolore immenso non so come farò senza di lui”.

Maurizio Costanzo malattia, le cause della morte

Le cause della morte di Maurizio Costanzo non sono state ancora svelate. Da tempo, però, il giornalista soffriva di diabete.

Moglie e vita privata di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte, l’ultima con Maria De Filippi: il loro matrimonio andava avanti dal 1995 e insieme hanno adottato un figlio, Gabriele, che oggi lavora con la conduttrice Mediaset. Il primo matrimonio è stato celebrato nel 1963. La fortunata era la fotoreporter Lori Sammartino e la loro relazione ha fatto scalpore all’epoca per via della differenza d’età.

“Lori, che purtroppo è scomparsa, era più grande di me. Quando ci siamo sposati io avevo 25 anni e lei 39. Era una grande fotoreporter che mi ha insegnato tanto del mio lavoro”, aveva confidato Costanzo, che si era separato da Lori nei primi Anni Settanta.

Il secondo matrimonio è stato quello con la giornalista Flaminia Morandi. Quest’ultima ha divorziato dal marito, il giornalista Rai Alberto Michelini, pur di stare accanto a Costanzo. Il matrimonio con Flaminia è durato dal 1973 al 1984 e da questa relazione sono nati i due figli Camilla, oggi sceneggiatrice, e Saverio, di professione regista.

“Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarò sempre grato di questo”, aveva precisato il conduttore. Il terzo matrimonio è stato invece piuttosto breve, solo dal 1989 al 1990, ed è stato con Marta Flavi, nota conduttrice tv. “È stata una cosa molto rapida”, ha fatto sapere Costanzo.

Menzione a parte merita la storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Simona Izzo. “Quella con Simona è stata una storia importante, in cui abbiamo lavorato insieme, litigato insieme, fatto la pace insieme”, aveva spiegato il presentatore.

I due si sono amati negli Anni Ottanta, a cavallo tra la fine del matrimonio con la Morandi e l’inizio di quello con la Flavi. Negli ambienti della tv si sussurra che Simona abbia lasciato per Maurizio Costanzo il cantante Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, oggi attore e doppiatore.

Chi sono e cosa fanno i figli di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha tre figli. Come già evidenziato, Camilla e Saverio sono nati dal matrimonio con Flaminia Morandi. Camilla ha 50 anni ed è una scrittrice e sceneggiatrice; Saverio ha 47 anni e fa il regista. Entrambi hanno due figli: dunque, Costanzo è nonno di quattro nipoti. Il figlio adottato con Maria De Filippi, Gabriele, ha invece 32 anni e lavora a Witty, la web tv della conduttrice Mediaset. Il ragazzo, inoltre, vive ancora con i suoi genitori.