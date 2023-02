Maria De Filippi a Uomini e Donne presenta il nuovo tronista Luca Daffrè, che quattro anni fa corteggiò Angela Nasti e fu la sua ‘non scelta’. Subito dopo, la conduttrice fa sapere che un altro volto invece è pronto a scegliere. Per uno che arriva, un altro se ne va. Si tratta di Federico Nicotera, la cui scelta è molto attesa dal pubblico di Canale 5 e questo non accadeva con il Trono Classico da moltissimo tempo. Il tronista sceglierà a breve, come annuncia oggi la conduttrice e lui stesso all’interno dello studio.

Precisamente la scelta di Federico verrà registrata tra lunedì e martedì prossimo, giorni in cui dovrebbero esserci le nuove registrazioni. C’è un dettaglio che nella puntata di oggi non passa inosservato. Ciò accade quando Maria fa entrare in studio inizialmente Alice, mandando anche in onda il momento in cui dopo una delle ultime registrazioni lui l’ha raggiunta in camerino. Qui la Barisciani è apparsa in evidente difficoltà e Federico ha tentato ancora una volta di rassicurarla, abbracciandola.

“Sì, secondo me non mi sceglie. Questa è la mia sensazione. A me sembra che a te piaccia complicarti la vita”, dichiara oggi in studio Alice. Ecco che arriva il momento di Carola a UeD. Maria fa sapere che il tronista ha poi raggiunto anche la Carpanelli nei giorni scorsi, in camerino. Inizialmente la bionda corteggiatrice sembra non voler dargli la possibilità di entrare. Poi, però, ha aperto la porta e si sono seduti entrambi su un divano.

Carola è apparsa visibilmente provata, anche perché in studio aveva affrontato insulti, accuse e critiche. In lacrime ha tentato di spiegare cosa prova, per poi accettare la proposta di Federico di spegnere le telecamere. A questo punto, Maria fa entrare in studio Carola. Proprio quando la Carpanelli fa la passerella fino alla scalinata, sembra che lo sguardo di Nicotera sia rivolto ad Alice.

Questa volta, Nicotera fa un sorriso soddisfatto alla Barisciani. Si tratta di un attimo, che non sfugge agli occhi attenti dei telespettatori e soprattutto dei fan di Carola, che sono davvero tantissimi. Molti di loro sui social network credono che quello sguardo voglia dire tanto e che Federico voglia in qualche modo rassicurare Alice che sarà lei la scelta!

La puntata va avanti con Maria che rivela a tutti che Carola ha scritto una lettera nei giorni scorsi che ha fatto recapitare a Federico, in cui dichiara i suoi sentimenti.

“Tutto quello che è successo durante quella puntata… Ero distrutta da svariate cose e ho capito un attimo di più un’esigenza sua. Quello che gli ho scritto non è una cosa articolata, era per fargli capire che dietro c’è un sentimento molto forte. Andare da lui mille volte e dire che non mi piaceva stava nell’allontanarlo da me e non per ferirlo”

A questo punto, prende la parola De Filippi, la quale ci tiene a precisare che non ha mai voluto attaccare la bionda corteggiatrice. E le spiega qual è il suo punto di vista, che effettivamente spiega l’atteggiamento della Carpanelli.

“Per questo io ti dicevo ‘io, io, io’ non perché non ti capivo. Quello che accadeva qui ti faceva perdere di vista quello che era la tua vita e ti arrabbiavi con lui. Un po’ un ragionamento contorto. Alice, però, voglio che tu sappia che la lettera non ha condizionato la decisione sulla scelta”

I telespettatori ammettono di essere in confusione. Se fino a qualche tempo fa tutto sembrava portare alla risposta che sarebbe stata Carola la scelta di Federico, ora la situazione è differente. Lo sguardo soddisfatto che il tronista rivolge ad Alice destabilizza ancora di più.

UeD: Gemma e Silvio, il momento è piccante

Una Gemma Galgani inedita, già lo avevano annunciato le anticipazioni. Con la puntata di oggi escono fuori tutti i dettagli degli sviluppi della sua nuova conoscenza con Silvio. Tutto procede nel migliore dei modi e sin da subito il nuovo cavaliere ha dimostrato alla dama torinese di essere una persona molto passionale. Maria De Filippi manda inizialmente in onda alcune clip del post registrazione e della prima uscita. Dopo di che, ci pensano i due diretti interessati a raccontare cos’è successo tra loro durante gli incontri successivi, avvenuti senza telecamere.

“A lei non piace, ci metto la mano sul fuoco”, dichiara subito Tina Cipollari. Ed ecco che Gemma svela i dettagli, tra cui un massaggio che Silvio le ha fatto ai piedi durante la loro ultima uscita.

“Lui è stato molto carino e presente. A San Valentino è venuto a Torino a trovarmi. No, non è successo niente. Ah sì ieri sera ci siamo visti e mi ha massaggiato i piedi. Perché c’è tutto un procedimento, stabiliscono un equilibrio energetico. Ci sono stati anche dei baci ieri sera”

Maria è molto curiosa di scoprire i dettagli di questo messaggio, tanto che da sola si è fatta una sua idea. In particolare, la conduttrice ammette di aver immaginato la scena. Non è andata, però, come lei pensava. “Ma senza calze? Ah no? Io figurati mi ero messa in mente un massaggio con la crema. Perché Gemma hai tenuto la calza?“, chiede la padrona di casa.

Gemma spiega che si trovavano in pubblico, in quanto erano al ristorante. Precisa che si trovavano da soli, precisamente in una zona riservata del locale: “Ho allungato il piede e me l’ha massaggiato. Non eravamo in mezzo alla gente”. Maria ora vuole sapere se questa passionalità di Silvio piace a Gemma. “Sì, gli ho detto di calmarsi un po’”, risponde la Galgani.

La sua risposta genera dei dubbi in Gianni Sperti, il quale inizia a pensare che la dama torinese trovi sempre un qualcosa che non va. L’opinionista pensa che Gemma non sia poi così attratta da Silvio. A prendere le sue difese ci pensa Maria, la quale fa notare che la dama non è apparsa affatto frenata e questo lo conferma anche Silvio. Entrambi hanno stabilito di andare con calma.

Il discorso si fa piccante, con Silvio che spiega di voler vivere tutto, oltre che il romanticismo. Maria appare imbarazzata, ride e si diverte di fronte alle parole del cavaliere. Gemma fa fatica a seguire il discorso e De Filippi ironizza: “Gemma ancora non l’ha capito, magari con i fatti capisce”. “Sta spiegando che ci sono delle attenzioni che si possono dare…”, continua la conduttrice.

Dopo di che, la conduttrice vuole assolutamente sapere come stavano seduti i due al ristorante, dove c’è un certo imbarazzo con la cameriera. Gemma stava con la sua gamba poggiata su quella di Silvio. “Hai capito Gemma! Stavi seduta tutta storta?”, chiede Maria. Ed ecco che, a questo punto, la conduttrice è talmente curiosa di vedere la scena che chiede a entrambi di riproporla.

Un momento esilarante con Gemma e Silvio che mostrano ai presenti in studio e così anche al pubblico come teneva questo piede sulle gambe del cavaliere.