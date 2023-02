Amici 22, cinque nuovi allievi al serale e due eliminati. Chi sono

Si sono da poco concluse le registrazioni della nuova puntata domenicale di Amici 22, che sarà trasmessa in differita come sempre su Canale 5 domenica prossima, 26 febbraio. Per l’occasione, anche questa volta la pagina Amici News ha squinzagliato le sue talpe, persone presenti fra il pubblico che hanno assistito a tutto quello che è accaduto in studio e hanno riportato gli eventi più o meno fedelmente.

Si tratta, come sempre, di semplici anticipazioni di non addetti ai lavori (sono di fatto dei semplici fan) e com’è ovvio devono essere prese con tutte le pinze del caso. Qui sotto potete recuperare un breve riassunto di tutto quello che è emerso.

Amici 22, le anticipazioni di domenica 26 febbraio

Arrivati a questo punto, gli allievi si trovano davvero ad un passo del serale, che dovrebbe prendere il via intorno a metà marzo. Alcuni hanno dovuto sudarsi la tanto ambita maglia dorata con sfide e performance a non finire, mentre per altri (come Ramon) il traguardo è arrivato in men che non si dica.

Ad ogni modo, nel corso della registrazione di oggi i professori si sono finalmente decisi ad assegnare nuove maglie agli alunni, concedendo loro il passaggio alla fase più delicata del programma. Partendo dal canto, fino a questo punto soltanto Angelina c’era riuscita, per volere di Lorella Cuccarini la scorsa settimana: la concorrente, fra le favorite per la vittoria, ha vinto quest’oggi tra l’altro l’ennesima gara, una sfida con gli altri alunni per la produzione del suo inedito, interpretando il nuovo pezzo Ti chiedo scusa amore mio.

A partire da oggi, alla figlia di Mango si sono così aggiunti altri due cantanti: questo importante traguardo è infatti stato finalmente raggiunto anche dai colleghi Wax e Federica.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda il ballo. La gara (in studio anche i giudici Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi) ha visto Samu trionfare per quanto riguarda la classifica dei prof: il concorrente si è così portato a casa la maglia del serale. Insieme a lui, ad ottenere questo risultato sono stati in puntata anche Mattia e Alessio. In totale in questa puntata sono quindi stati 5 gli alunni ad avere ottenuto la maglia del serale.

Gli eliminati

Resterà molto deluso chi si aspettava di vedere il ballerino Paky e la new entry Mezkal al serale. Il primo è stato eliminato dalla maestra Celentano, mentre il secondo da Rudy Zerbi.