Maddalena e Paky troppo vicini ad Amici 22? Sono bastate una manciata di immagini andate in onda nel daytime di oggi per scatenare il Web. Paky è entrato da poco nella scuola, voluto da Alessandra Celentano, mentre Maddalena è un’allieva di Emanuel Lo da settembre. Entrambi sono molto bravi e la loro presenza al Serale dovrebbe essere certa. Dovrebbe, sempre meglio sottolineare che non c’è mai certezza. Dunque potrebbero ritrovarsi a convivere per diversi mesi e questo ha subito scatenato il chiacchiericcio sui social.

Il motivo di tale chiacchiericcio non riguarda tanto la possibile nascita di una nuova coppia quanto il fatto che Paky è già fidanzato. Proprio così, il ballerino di Amici 22 che ha conquistato il pubblico nel giro di poche puntate ha una ragazza fuori dalla scuola. Per questo su Twitter i fan di Amici si sono subito scatenati con i commenti. Qualcuno ha persino ironizzato su un possibile “corna gate“, altri hanno fatto ironia sulla reazione della fidanzata Ilenia.

Nel frattempo anche nella casetta ci sono stati dei commenti su questa nuova amicizia. Maddalena e Paky ad Amici sembrano avere una bella sintonia, nelle immagini ridono e scherzano insieme, ballano e si abbracciano. Piccolo G e Cricca hanno subito tentato di indagare. “Tu adori Paky”, ha detto uk primo. Maddalena ha chiesto chi glielo avesse detto. A replicare ci ha pensato Cricca: “Lo abbiamo visto nel quotidiano”. Lo vedono insomma nella vita in casetta, nella convivenza, dove evidentemente Maddalena e Paky sono sempre molto vicini. La ballerina ha parlato di amicizia: “Allora io non posso essere amica di nessuno che qua succede un macello?”.

Nel frattempo è arrivata la reazione della fidanzata di Paky. Ilenia, questo il suo nome, è apparsa molto tranquilla in merito ai gesti del suo fidanzato verso Maddalena. Ma potrebbe essere scontenta per altri motivi. Per far sapere come la pensa ha condiviso tra le sue storie un commento di un utente trovato su Instagram. In tale commento si leggono però vere accuse ad Amici:

“Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere… Chissà come mai dopo la storia di Capodanno fanno di tutto per mettere in cattiva luce proprio loro. Mamma mia, la produzione si inventa una cosa e voi subito che ve la bevete”

Insomma un commento non proprio carino verso la produzione. La fidanzata di Paky contro Amici è un colpo di scena che nessuno si aspettava dopo il daytime, ma magari condivide solo le parole sull’amicizia. E magari quelle sul taglia e cuci.