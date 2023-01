Nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne e nuove anticipazioni. Sabato 21 gennaio 2023 il dating show di Canale Cinque timonato da Maria De Filippi ha visto andare in scena nuove dinamiche, svelate su Instagram dal sempre puntuale e attento Lorenzo Pugnaloni. Da segnalare che nemmeno questa volta i tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera sono stati protagonisti delle scelte.

Lavinia è andata a cercare in camerino entrambi i suoi corteggiatori e li ha baciati tutti e due. In puntata, però, c’è stata della tensione che ha innescato delle discussioni. Motivo? La tronista ha sostenuto che i suoi spasimanti non si mostrino abbastanza interessanti a lei. Per questo ha deciso di ‘punirli’, non ballando con nessuno dei due. La mossa le farà ottenere il risultato sperato nei prossimi giorni? Chissà…

Capitolo trono di Federico Nicotera. Il ragazzo ha portato in esterna Alice ed ha avuto con lei atteggiamenti assai intimi. L’esterna si è svolta nel camerino di lei dopo che lui l’ha aspettata sul finale della scorsa registrazione. Tra i due c’è stato un bacio, pare alquanto intenso e passionale. Il tronista non ha però annunciato quando renderà nota la sua scelta.

Carola era presente, ha visto il bacio ma non è stata seccata come al solito, vale a dire che non è intervenuta arrabbiandosi. Quando Maria le ha chiesto cosa pensasse dell’esterna, lei ha risposto: “Che cosa vuoi che pensa? Non c’è molto da dire“.

Nel corso della registrazione, da evidenziare un fatto curioso: Maria De Filippi avrebbe offerto un lavoro ad Alice Barisciani poiché la donna avrebbe raccontato di essere stata licenziata nel posto in cui prestava il proprio impegno professionale. Il licenziamento sarebbe avvenuto proprio a causa dell’impegno richiesto da Uomini e Donne alla ragazza.

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazioni 21 gennaio 2023, le dinamiche del Trono Over

Per quel che riguarda il Trono Over, dopo la registrazione del 20 gennaio, nuovo momento caotico per Biagio che si è ritrovato al centro dello studio a discutere con Carla. Lei ha spiegato di avere intenzione di conoscere altre persone e, laddove abbia tempo, di uscire di nuovo anche con Biagio.

Claudio ha chiuso con Gemma (i due si erano sentiti per conoscersi) dicendo che non è scattato il feeling. Spazio quindi a Riccardo e Gloria: lui 24 ore prima le aveva chiesto un incontro, prendendo un due di picche. Al telefono, Riccardo le ha confidato che il sentimento da lui provato era molto vicino all’amore.

Morale della favola? L’uomo, in studio, è stato attaccato da tutti e non ha voluto ripeterlo davanti a lei. Si è alzato ed è uscito. Bye bye.

Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne

A breve nel programma si vedrà una nuova tronista, che è stata protagonista per la prima volta nella registrazione confezionata venerdì 20 gennaio (non c’è invece stata traccia di lei in quella del 21 gennaio). Di chi si tratta? Di una donna di 29 anni che si chiama Nicole. La ragazza è stata presentata anche attraverso i profili social del programma.

Come è possibile comprendere dal suo filmato di presentazione, Nicole è attratta dagli sport pericolosi, le piace guidare ed ha origini romane. Ama sua città, tanto da definirla il luogo più bello del mondo. I suoi familiari, quando era più giovane, la chiamavano la ‘maschiaccia’ di casa.