Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo: nata la terza figlia

È stata dura ma alla fine Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo sono diventati genitori per la terza volta. A dare l’annuncio il marito dell’influencer attraverso un post su Instagram. La piccola si chiama Adria Maria, è nata in mattinata con un parto cesareo programmato.

Il percorso della gravidanza di Alessandra è proseguito bene fino a qualche giorno fa. Infatti, l’ex concorrente di Temptation Island 2 aveva scoperto di essere positiva al Covid in seguito ad alcuni controlli di routine. Subito la felicità per l’arrivo della piccola aveva lasciato il posto alla preoccupazione in merito al parto. Infatti, su Instagram la De Angelis aveva manifestato le sue paure e la difficoltà di dover partorire, nel caso in cui non si fosse negativizzata prima della nascita di Adria Maria, in una clinica totalmente diversa da quella scelta e in più da sola. Senza neanche la mamma accanto.

Per fortuna così non è stato. Qualche giorno fa Alessandra De Angelis ha scoperto di essere guarita dal Covid e ha potuto riabbracciare l’intera famiglia. Adria, infatti, è la terza figlia della coppia. Alessandra ed Emanuele sono già genitori della loro prima figlia Beatrice Emma e di Enea, loro secondo genito.

La bimba è nata alle 9.00 di questa mattina, 8 febbraio 2021. Emanuele D’Avanzo ha fatto sapere che la moglie sta bene e che successivamente verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Più volte l’influencer, infatti, ha sottolineato quanto i loro followers siano come una famiglia digitale per loro, con il loro sostegno e supporto. Infine, ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti.

Alessandra De Angelis nelle ultime ore era stata ricoverata per prepararsi al parto e aveva ammesso le sue paure in merito al cesareo. Aveva però anche confessato di cercare di pensare positivo e di non vedere l’ora di riabbracciare la sua piccola.

Alessandra De Angelis, il perché del nome della bimba

L’influencer in questi ultimi giorni ha anche svelato per quale motivo abbia scelto il nome Adria. All’inizio della gravidanza Alessandra aveva detto di cercare un nome con la A. La motivazione data recentemente dall’influencer è che l’iniziale del nome riprenderebbe la terza lettera all’abbreviazione di Beatrice, sua prima figlia.

Infatti, la parola “Bea” fa riferimento alle iniziali di tutti e tre i suoi bimbi. Oltre alla prima figlia, Enea ed Adria. Ecco svelato per quale motivo la neoarrivata si chiama così. Non solo, l’influencer ha anche svelato un’altra chicca. In futuro si farà un tatuaggio proprio con l’acronimo in questione.