Alessandra De Angelis ha sconfitto il Covid: come sta e data del parto

Alessandra De Angelis può tirare un sospiro di sollievo. Le sue preghiere sono state ascoltate perché oggi ha ritirato il referto medico che ha certificato di essersi negativizzata. L’ex concorrente di Temptation Island ha accolto la notizia con estrema euforia e ha voluto condividere la notizia su Instagram.

L’influencer infatti ha pubblicato il referto medico in cui si legge chiaramente il risultato: negativo. Alessandra infatti era estremamente preoccupata perché è incita. Aspetta una bimba, Adria Maria. La piccola doveva nascere i primi di febbraio con un parto cesareo, ma la notizia di aver contratto il Covid aveva reso tutto più difficile. Tanto da provocare una reazione di immensa tristezza e preoccupazione per i futuri accadimenti. Ma ora il peggio è passato.

Nonostante ciò ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine. In particolare i suoi followers che le hanno tenuto compagnia come potevano. Alessandra De Angelis infatti, in isolamento dai suoi cari, era solita condividere sui social i suoi pensieri per trovare conforto e compagnia nella sua famiglia digitale.

Alessandra ha raccontato la sua reazione non appena ha saputo la notizia. Ha infatti detto di aver iniziato ad abbracciare i figli, il marito Emanuele D’Avanzo e gli altri suoi due bimbi, Beatrice Emma ed Enea. E di aver vissuto il giorno più bello della sua vita. Poi ha spiegato che il problema non fosse tanto partorire in una clinica diversa e lontana dal suo ginecologo ma lo stare lontano dalla sua famiglia. Il Covid le ha fatto capire ancor di più che la cosa principale nella vita sono i suoi cari e il loro calore.

In seguito ha annunciato la data di nascita della piccola Adria Maria. La bimba doveva nascere in un giorno compreso tra il 5 e l’8 febbraio. Ad oggi i medici che la seguono hanno deciso ufficialmente di far nascere sua figlia l’8 di questo mese. Alessandra tuttavia ha chiarito di non sentirsi ancora del tutto bene. Infatti, dopo la notizia, ha accusato un malore tanto da svenire. Molto probabilmente tutto è dipeso dai postumi del Covid che la accompagneranno ancora per un po’ ma l’importante è che l’ex concorrente di Temptation stia meglio e possa partorire in totale tranquillità.