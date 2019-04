Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo: nato il secondo figlio

Gli ex di Temptation Island, Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo, sono diventati genitori bis. La coppia annuncia la nascita di Enea

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo, che i più ricorderanno come partecipanti al reality di coppia di Canale 5, Temptation Island, sono diventati genitori bis. Dopo la nascita della prima figlia, la piccola Beatrice, ora la famiglia si è allargata con l’arrivo di un maschietto, a cui mamma e papà hanno dato il nome di Enea. Il piccolo di casa D’Avanzo è venuto alla luce durante la mattinata di lunedì 15 aprile e con immensa gioia e commozione di papà Emanuele, l’annuncio è finito sui social. Proprio Emanuele ha infatti dato la notizia della nascita del piccolo Enea su Instagram con un post, la notizia ha poi fatto il giro del web. La coppia, che è stata messa a dura prova a Temptation Island per la vicinanza di Emanuele alla tentatrice Fabiola, ora è più forte che mai. I due, infatti, si sono sposati e ora hanno una splendida famiglia.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo: è nato Enea

Chi segue la coppia, già sapeva che durante la giornata di domenica 14 aprile, Alessandra si era recata in ospedale per dare alla luce il secondo figlio. Oggi, lunedì, papà Emanuele ne dà l’annuncio sui social: “Alle 10.25 del 15/04/2019 è nato Enea pesa 3.080 kg ed è bellissimo. Ale sta bene , grazie davvero di cuore a tutti per i messaggi stupendi che ci continuate a mandare , Emanuele è un po’ emozionato ha delegato noi per informarvi. Aspettiamo @ale__deangelis torni in stanza“. Un annuncio in piena regola che ha messo al corrente tutti i fans della coppia della lieta notizia. Alessandra sta bene, dice Emanuele, e tornerà presto in stanza.

Alessandra e Emanuele: si pensa al terzo figlio?

A rispondere alle curiosità dei fan e spiegando se stanno pensando già al terzo figlio, Alessandra ha commentato qualche tempo fa: “No, non ci entriamo in casa né in macchina“, aggiungendo una risata.