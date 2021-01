Bruttissima notizia per Alessandra De Angelis, ex concorrente di Temptation Island. L’influencer sposata con Emanuele D’Avanzo con cui ha partecipato al programma, ieri ha scoperto di essere positiva al Covid nella serata di ieri. La De Angelis lo ha annunciato nelle sue Instagram stories e si è mostrata completamente distrutta e in lacrime, con la mascherina sul viso.

A peggiorare la situazione il fatto che l’ex concorrente di Temptation Island è incinta alla 37esima settimana, dunque dovrebbe partorire a breve. Qualche mese fa infatti Alessandra aveva scoperto di aspettare il suo terzo figlio che sarà una bimba. Il nome è già stato scelto e comunicato. Si chiamerà Adria Maria. La felicità però dell’imminente nascita della piccola, ha lasciato il posto ora alla preoccupazione.

Alessandra De Angelis ieri sera ha raccontato come ha scoperto di aver contratto il Covid. Dovendo fare il tracciato per la gravidanza, le hanno fatto anche il tampone e a quel punto ha ricevuto la brutta notizia. L’influencer ha anche confessato di avere dei sintomi, dolori in tutto il corpo. Inoltre nei giorni precedenti ha accusato molta stanchezza. Tuttavia, Alessandra non si era preoccupata più di tanto, associando la spossatezza al fatto che fosse a poche settimane dal parto.

La De Angelis, con gli occhi lucidi, ha ammesso che contrarre il Covid era proprio tutto quello che non desiderava in una situazione come la sua. Soprattutto per il fatto che era stata davvero attenta e aveva preso sempre tutte le misure di sicurezza per proteggere lei e la sua famiglia. Evidentemente non è bastato.

Per fortuna il marito Emanuele D’Avanzo e gli altri suoi due figli Beatrice Emma ed Enea sono risultati negativi e sono ora in isolamento, lontani da lei sotto osservazione. Allo stesso modo anche la mamma, con cui era recentemente entrata in contatto, non è positiva al tampone. Ma la paura più grande rimane il parto ora.

Infatti, Alessandra De Angelis ha spiegato come la notizia di essere positiva al Covid ora cambierà tutte le dinamiche del parto: non essere assistita dal suo ginecologo ed essere ricoverata in un altro ospedale. L’influencer ha confessato di aver pianto tanto nelle ultime 24 ore e di star pregando affinché la bimba non spinga per uscire prima della data prevista, che dovrebbe essere l’8 di febbraio.

Infine, ha chiesto a tutti i suoi followers di pregare per lei e di sperare di negativizzarsi prima della nascita della piccola Adria, in modo da poter almeno abbracciare sua figlia.