Non è la Rai è stato uno dei programmi storici della tv italiana nonché uno show che ha lanciato la carriera di parecchie showgirl poi divenute delle stelle del piccolo schermo del Bel Paese. Qualcuna ancora oggi lavora nel mondo dello spettacolo, ad esempio Ambra Angiolini, qualcuna invece ha percorso altre vie. Tra i volti noti della trasmissione che 27 anni fa diede una scossa alla tv generalista ci fu Ilaria Galassi, 46 anni, la quale, in tempo di pandemia, si è vista chiudere il salone di parrucchieri in cui lavorava e di proprietà del suo compagno. La donna, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato di essersi ulteriormente rimboccata le maniche, trovando una mansione nel ruolo di badante a una signora 90enne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria Galassi (@ilariagalassi.official)

Nel salone di parrucchieri, la Galassi stava alla cassa e si occupava della contabilità. La pandemia ha messo in ginocchio l’attività, che sorgeva nel cuore di Roma. “Siamo stati costretti a chiudere per via della pandemia – ha spiegato -. Eravamo in zona Parioli. L’affitto era altissimo e nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta. Fortunatamente, il mio compagno ha un altro negozio a Fiumicino e ci siamo trasferiti”.

L’ex starlette di Non è la Rai è donna dalla tempra forte, che non si lascia piegare dagli imprevisti. Così, per portare a casa lo stipendio ha iniziato a fare la badante:

Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: “Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata”. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega, lo faccio” e ho accettato di occuparmi di Ausilia”.

Dunque lo fa gratis? “Ogni tanto mi fa qualche regalo e con quei soldi ci faccio la spesa. Però non è che vado lì perché vengo stipendiata. In questo momento, sta lavorando solo il mio compagno. Dobbiamo pagare l’affitto. Arriviamo a fine mese proprio stretti, stretti, stretti (sorride, ndr)”.

Con Ausilia si è creato un legame umano forte. La mattina, quando Ilaria la vede, per prima cosa le fa assumere delle pastiglie. Poi le lava le gambe. “Le si aprono spesso delle ferite, la disinfetto, le metto la crema e le bende”, ha raccontato. E ancora: “Poi, la porto in bagno, la lavo, se vuole le faccio la piega e la ceretta al viso, fa colazione, si mette seduta e chiacchieriamo di tutto e di più. Mi racconta la sua storia. Faccio queste cosine per lei, la coccolo. È bella da morire. Ha 90 anni, ma non li dimostra affatto”.

Ausilia è un pozzo di esperienza. Infatti la Galassi ha sottolineato che dalla storia di vita della 90enne e da alcuni suoi atteggiamenti ha imparato ad apprezzare molte cose a cui prima faceva meno caso. “Una cosa fondamentale che mi ha insegnato è risparmiare sul cibo – ha detto -. Non si butta niente. Bisogna sempre reinventare un pasto nuovo, quando ci sono degli avanzi. E poi fare le cose con calma. Mi dice sempre: “Non ti preoccupare, se non lo fai oggi, lo fai domani, stai tranquilla. Goditi la vita giorno per giorno”. Mi trasmette pace”.

E ancora: “Oggi la vita è frenetica, si pensa spesso ai soldi e lei mi dice: “Guarda che i soldi non c’erano neanche ai miei tempi. C’era solo lo stipendio di mio marito, che non guadagnava tantissimo, ma siamo stati bene lo stesso”. Per me è come se fosse una terapia andare da lei“.

La Galassi ha rischiato di tornare in tv di recente. Ha sostenuto dei provini per partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia la trattativa non è andata in porto, con gli autori che hanno preferito virare sul altri personaggi, dicendole che non si sa vendere:

“Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori. Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: “Hai tante qualità, ma non ti sai vendere. Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare l’Isola dei Famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di farlo di nuovo, li ho un po’ trattati male (ride, ndr)”.

Tra le ex di Non è la Rai a gioco in corso in Honduras è entrata Pamela Petrarolo. La Galassi ha detto di essere stata contenta per lei, essendo una sua amica. E Ausilia cosa ha detto dei provini andati male? “Continua a insistere, a fare provini e vedrai che qualcosa succederà”.