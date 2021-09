Bufera Non è la Rai, Ilaria Galassi: “Non l’ho mai data a Boncompagni”

Si è creata una bufera intorno a Non è la Rai negli ultimi giorni. Precisamente lo scorso 9 settembre, le sconvolgenti dichiarazioni di Laura Colucci hanno lasciato tutti senza parole. Scendendo nel dettaglio, l’ex protagonista del noto show televisivo si è sfogata sui social e in un’intervista su Today, facendo delle accuse abbastanza pesanti. Ha parlato di pressioni psicologiche, cose “vomitevoli” e “schifezze”. Ha dichiarato chiaramente che varie ragazze, pur di ottenere visibilità nella trasmissione, avrebbero accettato dei compromessi ‘di letto’.

Le sue dichiarazioni hanno ovviamente generato polemiche e anche delle repliche. In particolare, a rispondere ci ha pensato un’altra ex protagonista dello show, ovvero Pamela Petrarolo. Oggi a dire la sua sulla questione ci pensa un’altra loro collega, Ilaria Galassi. In un’intervista su Fanpage, la ballerina ammette di essere “molto dispiaciuta” e parla di “un’esperienza meravigliosa”. Ci tiene a precisare di non essere mai stata toccata da nessuno all’interno del programma e di non aver mai accusato problemi psicologici.

Conferma che c’erano alcune ragazze a Non è la Rai che percepivano uno stipendio più alto rispetto alle altre e lei era una di quelle. Spiega che erano un gruppo di circa dieci o venti ragazze che avevano “un contratto diverso”, in quanto erano sempre loro a cantare e a fare i giochi. Ilaria Galassi, però, nega di aver mai ricevuto proposte particolari, sottolineando di non essere “mai scesa a compromessi”.

“Se devo essere sincera, non ho neanche mai sentito che sia accaduto ad altre. Infatti non so come mai lei stia dicendo queste cose dopo trent’anni”

Su Boncompagni precisa che “è sempre stato carino e gentile”, sia con lei che con le altre. Inoltre, sottolinea che “non ha mai fatto schifezze davanti a tutti”. Detto ciò, fa presente che a Non è la Rai Laura Colucci non sarebbe “mai emersa”. Addirittura afferma: “Era inesistente. Non c’era proprio. Non cantava, non faceva niente. Evidentemente Gianni non ha visto niente in lei”.

La Galassi non ci sta con le accuse che lancia la Colucci, tanto che si dice certa del fatto che dica “solo delle grandissime stro…te”. A lei non è mai accaduto tutto ciò che la collega ha raccontato in questi giorni e precisa che andavano anche a casa di Boncompagni a cena. Durante questa serate, non le è mai stato proposto nulla e non è mai stata toccata.

Ebbene, è chiaro che – al contrario di Laura Colucci – alla Galassi è rimasto un bellissimo ricordo dell’esperienza vissuta all’interno del programma Rai. Ammette che nello sfogo della collega c’è qualcosa che non le torna: perché sta parlando adesso che Boncompagni non c’è più? Questa la domanda che si pone oggi Ilaria, che spende solo parole positive nei confronti del conduttore, morto nell’aprile del 2017.

“Voglio essere chiara: io non ho mai dovuto darla a Gianni Boncompagni. E non credo che lo abbiano fatto neanche le altre”

Nel corso dell’intervista, però, viene fatto notare alla Galassi che Elena Zanobbi potrebbe aver confermato la versione della Colucci affermando “troppe cose sappiamo”. E anche in questo caso, Ilaria fa notare che entrambe non facevano parte del gruppo delle ragazze che avevano un contratto diverso, forse perché Gianni non ha visto in loro quel talento.

Oltre ciò, fa notare che Boncompagni a Non è la Rai “si basava anche sull’audience”. Non capisce perché le sue due ex colleghe facciano tali dichiarazioni e si dice sconvolta e dispiaciuta per Gianni.