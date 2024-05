Eurovision, Malgioglio assurdo: “se dovesse vincere Angelina…”

Manca sempre meno alla finale dell’Eurovision Song Contest, in onda sabato 11 maggio dalle 20.35 su Rai Uno. A rappresentare l’Italia c’è Angelina Mango con il brano che l’ha fatta trionfare a Sanremo: La Noia. Riuscirà a portare a casa anche il trofeo del contest europeo? Cristiano Malgioglio, che nel 2021 e nel 2022 è stato uno dei commentatori ufficiali dell’ESC ha detto la sua ad AdnKronos, lanciando anche una sfida.

E’ fissata per questa sera la seconda semifinale dell‘Eurovision, in prima serata su Rai Due. Tra gli artisti che si esibiranno oggi c’è anche Angelina, che però non dovrà guadagnarsi un posto nella finale come altri artisti, essendo già qualificata (l’Italia è una delle Nazioni Big 5 ndr.).

A commentare la versione italiana del contest, come già è successo martedì, ci saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi, sperando che quest’ultima possa essere più preparata di quanto NON lo sia stata durante la prima semifinale. E’ inevitabile però, fare un confronto con chi l’ha preceduta.

Nelle edizioni del 2021 e 2022 dell’Eurovision infatti, al fianco di Gabriele Corsi a commentare le serate c’era Cristiano Malgioglio. Le perle e i momenti di trash che ci ha regalato rimangono tutt’ora iconici: le uscite divertenti durante le votazioni per l’Italia, le affermazioni ironiche contro la “fake Jennifer Lopez” Chanel (non graditi dagli spagnoli) e il suo spogliarello per la vittoria dei Maneskin.

Proprio a proposito dell’immagine di Malgioglio in mutande – ancora nitida nei pensieri di molti – il paroliere ad AdnKronos ha promesso di fare qualcosa di simile qualora Angelina dovesse trionfare questo sabato.

La dichiarazione di Malgioglio

Oltre a commentare le varie canzoni in gara, durante l’intervista Malgioglio ha infatti svelato che guarderà la finale a Madrid e che, se La Noia risultasse essere la canzone vincitrice dell’Eurovision, è pronto a spogliarsi di nuovo, coprendosi solo con due tulipani.

Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin, ma invece di rimanere in mutande davanti solo da due tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram

Poi, il cantante di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito – che non è tra i commentatori della kermesse perché impegnato come giudice ad Amici – ha aggiunto che ritiene che Angelina abbia tutte le carte in regola per portare l’Italia nuovamente alla vittoria.

Vedremo allora se le previsioni di Malgioglio si riveleranno veritiere e lo porteranno quindi a spogliarsi di nuovo. Nel frattempo però, Angelina Mango – nonostante la meravigliosa esibizione vista in prova – sembra allontanarsi sempre di più dal trofeo eurovisivo.

Nelle ultime ore, le scommesse su chi sarà la Nazione vincitrice dell’Eurovision Song Contest sono cambiate, e danno la Croazia prima con il 40% di chance. L’Italia invece, dopo le esibizioni viste nella prima semifinale, scende sotto l’Irlanda piazzandosi al sesto posto. Tutto però, lo specifichiamo, resta ancora da vedere.