Eurovision: Cristiano Malgioglio scrive a Mahmood per complimentarsi e fargli gli auguri per la finale

Questa sera (sabato 18 maggio) ci sarà la finale di Eurovision 2019 e per Mahmood è giunto finalmente il momento di salire sul palco dell’Expo di Tel Aviv. Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo rappresenterà l’Italia, una delle “big five”, con il brano Soldi. A poche ore dalla sua esibizione ufficiale nella manifestazione internazionale, il cantante ha affidato i suoi pensieri e le emozioni ad un post su instagram. Alessandro ha ricordato di essere un ragazzo italiano, cresciuto nella periferia milanese, con il sogno di fare il cantante nella vita. Così spera di rappresentare al meglio il nostro Paese e di non deludere gli italiani e tutti i suoi fan. Sotto il post tantissime le dimostrazioni d’affetto e gli auguri, ovviamente, di buona fortuna. A commentare anche tanti colleghi e personaggi dello spettacolo, come Alessandra Amoroso, Elisa, Geppi Cucciari e Costantino della Gherardesca. Tra i messaggi che hanno colpito di più, quello di Cristiano Malgioglio che ha scritto al cantante di origini egiziane per dirgli che è molto forte e per inviargli il suo personale in bocca al lupo.

Mahmood, il messaggio a poche ore dalla finale di Eurovision Song Contest: “Italia spero di non deluderti”

“Sono un ragazzo di 26 anni nato e cresciuto a Milano sud. Ho fatto un po’ di mestieri nella mia vita ma ho sempre voluto fare musica. Domani sera canterò alla finale dell’Eurovision e quando mi chiedono come ci sei arrivato quasi manco me lo ricordo”, scrive Mahmood su Instagram da Israele. Il cantante, che ieri ha parlato su Raiuno a La Corrida, poi confida i suoi pensieri e le speranze: “Canterò SOLDI. Forse l’avete già ascolta e riascoltata ma spero che chi non l’abbia ancora fatto riesca ad appassionarsi alla storia di una famiglia come tante. ITALIA SPERO DI NON DELUDERTI”. E poi chiude così: “Un abbraccio da Tel Aviv”.

Cristiano Malgioglio risponde al messaggio di Mahmood prima della finale di Eurovision 2019

Mahmood nella finale di Eurovision 2019 canterà nella seconda parte della serata e sarà il 22esimo ad esibirsi. Ovviamente in questo momento in Italia si fa il tifo per lui e sotto il suo post tantissime sono state le reazioni. Tra queste è giunta anche quella del simpatico Cristiano Malgioglio, che ha scritto: “In bocca al lupo. Sei fortissimo e spacca tutto”. Il commento del cantante ed attuale opinionista del Grande Fratello ha ricevuto più di 900 like e in molti hanno commentato divertiti, come questo utente: “Adesso che c’è la benedizione della zia Malgy conquistiamoci questo Eurovision!”.