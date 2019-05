Mahmood interviene a La Corrida prima dell’Eurovision: “Grande adrenalina”

Eurovision: Mahmood in collegamento da Tel Aviv a La Corrida prima del grande debutto

Sabato 18 maggio Mahmood si è esibirà sul palco dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv, in Israele, in rappresentanza dell’Italia. Un momento molto importante per il cantautore milanese di origini egiziane che, dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo e l’immenso successo nelle classifiche, si esibirà per la prima volta con il brano Soldi direttamente durante la finalissima, in quanto il nostro Paese fa parte delle cosiddette “Big Five”. Prima del debutto nel gran finale eurovisivo, Alessandro Mahmood, in collegamento da Israele, è intervenuto in diretta durante l’ultima puntata de La Corrida. Poco prima della fine del programma, accompagnato da i commentatori nazionali dell’evento, Flavio Insinna e Federico Russo, il cantante ha parlato delle sue emozioni a poche ore dal grande debutto e ha risposto ad una domanda di Carlo Conti.

Mahmood parla a La Corrida prima della finale dell’Eurovision Song Contest: “Carica e Adrenalina”

L’interprete del brano record Soldi, a poche ore dalla sua prima esibizione ufficiale all’Eurovision Song Contest 2019, ha dichiarato in collegamento di aver appena finito le prove insieme agli altri cantanti della grande manifestazione internazionale. “Siamo appena stati sul palco… la carica è tanta, l’adrenalina è tanta”, ha detto in diretta da Tel Aviv. Carlo Conti ha inviato da Roma un grande applauso a Mahmood fino in Israele. Tra l’altro nella puntata una coppia di concorrenti, anche finalisti, si è esibita proprio con la sua hit, cantando il pezzo in tutti i dialetti d’Italia.

Mahmood parla del rapporto con gli altri concorrenti dell’Eurovision: “Siamo tutti molto uniti”

Il conduttore de La Corrida chiede al rappresentante nazionale dell‘Eurovision 2019 come si trova con tutte “le meravigliose etnie e nazionalità” che ha incontrato in quella che è la manifestazione musicale più vista al Mondo. “Devo dire che siamo molto uniti noi ragazzi. Tutti questi giovani concorrenti che vengono da tutte le parti dell’Europa ci fanno sentire proprio come se fossimo una cosa sola, perché siamo tutti molo uniti… ecco!”, ha risposto il cantante.