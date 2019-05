Eurovision con Mahmood: quando va in onda e come seguire l’evento

Eurovision Song Contest 2019 news: quando va in onda e dove vederlo

Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Soldi, diventata ormai una mega hit, il cantante Alessandro Mahmood parteciperà di diritto all’Eurovision Song Contest 2019. Quest’anno la kermesse musicale europea ed internazionale avrà luogo a Tel Aviv in Israele, dato che nel 2018 si è guadagnata la vittoria finale la sorprendente cantante Netta Barzilai. L’evento, che vede come produttori esecutivi dal 2018 Zivit Davidovitch e Yuval Cohen, in questa edizione ha come slogan “Dare to dream”, ovvero “Osa sognare”. Come ormai consuetudine da qualche anno, la Rai seguirà tutto l’evento che ricordiamo essere suddiviso in due semifinali e una finalissima. Il nostro Mahmood, dato che L’Italia fa parte delle cosiddette Big Five, non gareggerà nelle sfide preliminari, ma è automaticamente classificato per la finale. La prima semifinale avrà luogo il 14 maggio, la seconda il 16 maggio, mentre la finalissima il 18 maggio. L’Eurovision 2019 sarà trasmesso con i suoi diversi appuntamenti sia in televisione, su Rai 1 e Rai 4, che in radio, su Radio 2.

Eurovision 2019: dove vederlo e dove ascoltarlo

Come ormai accade dal 2016, tutte le serate dell’Eurovision Song Contest saranno trasmesse dalla Rai in real time. La prima semifinale, in cui si sceglieranno i primi dieci qualificati per la finale, è prevista per il 14 maggio 2019 alle ore 21:00 CEST (Orario Estivo dell’Europa Centrale) e sarà trasmessa su Rai 4. Stessa cosa per la seconda tornata di qualificazioni che verrà trasmessa sempre sullo stesso canale allo stesso orario. La grande finale di sabato 18 maggio 2019 invece, che decreterà tra i 26 paesi in gara il vincitore della 64° edizione del grande evento internazionale, verrà trasmessa in prima serata su Rai 1. Tutte le serate possono essere seguite anche in streaming su RaiPlay, ma anche sul sito ufficiale dell’ESC, nonché sulla pagina YouTube del concorso.

Eurovision Song Contest: tutti i conduttori della 64° edizione

Dopo l’edizione dello scorso anno a Lisbona, quest’anno L’Eurovision sarà ospitato ad Israele e si svolgerà presso l’Expo di Tel Aviv, chiamato anche Tel Aviv Convention Center e Tel Aviv Fairgrounds. I conduttori ufficiali della kermesse musicale sono Lucy Ayoub (conduttrice televisiva e poetessa israeliana), Bar Refaeli (top model Israeliana), Erez Tal (conduttore e comico israeliano) e Erez Tal (presentatore e showman israeliano). A seguire le dirette per la Rai avremo ovviamente commentatori italiani, che quest’anno per le semifinali saranno Federico Russo e la speaker radiofonica e dj Ema Stokholma. Per la finalissima, dopo la parentesi dello scorso anno con Serena Rossi, tornerà Flavio Insinna sempre in coppia con Federico Russo.

Esc 2019: tutti i Paesi e i cantanti partecipanti

Per l’edizione numero sessantaquattro dell’Eurovision, in gara ci saranno ben quarantadue Paesi differenti. Ecco di seguito tutti gli Stati e i cantanti:

Albania: Jonida Maliqicon con Ktheju tokës

con Ktheju tokës Armenia: Srbuk con Walking Out

con Walking Out Australia: Kate Miller-Heidke con Zero Gravity

con Zero Gravity Austria: Pænda con Limits

con Limits Azerbaigian: Chingiz con Truth

con Truth Belgio: Eliot con Wake Up

con Wake Up Bielorussia: Alekseev con Forever

con Forever Cipro: Tamta con Replay

con Replay Croazia: Roko con The Dream

con The Dream Danimarca: Leonora con Love Is Forever

con Love Is Forever Estonia: Victor Crone con Storm

con Storm Finlandia: Darude feat. Sebastian Rejman con Look Away

con Look Away Francia: Bilal Hassani con Roi

con Roi Georgia: Oto Nemsadze con Keep On Going

con Keep On Going Germania: S!sters con Sister

con Sister Grecia: Katerine Duska con Better Love

con Better Love Irlanda: Sarah McTernan con 22

con 22 Islanda: Hatari con Hatrið Mun Sigra

con Hatrið Mun Sigra Israele: Kobi Marimi con Home

con Home Italia: Mahmood con Soldi

con Soldi Lettonia: Carousel con That Night

con That Night Lituania: Jurij Veklenko con Run With The Lions

con Run With The Lions Macedonia del Nord: Tamara Todevska con Proud

con Proud Malta: Michela con Chameleon

con Chameleon Moldavia: Anna Odobescu con Stay

con Stay Montenegro: D-Moll con Heaven

con Heaven Norvegia: KEiiNO con Spirit In The Sky

con Spirit In The Sky Paesi Bassi: Duncan Laurence con Arcade

con Arcade Polonia: Tulia con Fire of Love

con Fire of Love Portogallo: Conan Osiris – Telemóveis

– Telemóveis Regno Unito: Michael Rice con Bigger than Us

con Bigger than Us Repubblica Ceca: Lake Malawi con Friend of a Friend

con Friend of a Friend Romania: Ester Peony con On a Sunday

con On a Sunday Russia: Sergey Lazarev – Scream

– Scream San Marino: Serhat – Say Na Na Na

– Say Na Na Na Serbia: Nevena Božović con Kruna

con Kruna Slovenia: Zala Kralj & Gašper Šantl con Sebi

con Sebi Spagna: Miki con La Venda

con La Venda Svezia: John Lundvik con Too Late For Love

con Too Late For Love Svizzera: Luca Hänni con She Got Me

con She Got Me Ucraina: MARUV con Siren Song (Bang!)

con Siren Song (Bang!) Ungheria: Joci Pápai con Az én apám

Mahmood All’Eurovision 2019 con Soldi in versione rivisitata

Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, sarà Mahmood a rappresentare l’Italia con la canzone Soldi. Il cantante di origini egiziane, sulla versione eurovisiva del brano qualche tempo fa ha dichiarava: “Ci sarà qualche elemento nuovo perché non mi va di fare una cosa già fatta, è anche noioso per me. Anche a livello scenico, ma anche nel modo di proporre il pezzo… vedremo!”. Adesso è uscita la versione ufficiale che verrà presentata all’Eurovision Son Contest, una versione più corta e appositamente rivisitata per l’occasione. Piccole le differenze che la distinguono da quella originale. Nello specifico la frase “Sai già come va, come va, come va” è stata eliminata dalla prima e dalla seconda strofa del brano per rimanere unicamente nella parte finale. Questa versione di Soldi ha già guadagnato il riconoscimento FIMI di un doppio disco di Platino. Eccola di seguito: