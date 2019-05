Gf diretta, Malgioglio e Iva senza parole: “Uno scandalo”

Gf diretta, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi sconvolti: i due opinionisti disapprovano le liti in Casa

Una puntata del Grande Fratello scoppiettante quella in onda in prima serata il 13 maggio. In particolare, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi si mostrano profondamente sconvolti per gli animi accesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. I due opinionisti appaiono decisamente sconcertati, soprattutto durante lo scontro tra Francesca De André e Mila Suarez. A prenderle difese della showgirl marocchina ci pensa la sua amica Sabrina, che entra nella Casa proprio per affrontare la figlia del noto cantautore. Tutte e tre danno vita a un vero e proprio scontro in diretta. Impossibile placare gli animi, neppure quanto Francesca lascia la discussione e raggiunge gli altri concorrenti. La De André viene duramente accusata di razzismo e bullismo e sono in tanti coloro che sostengono Mila. Ma il punto centrale della discussione non viene neppure preso in considerazione, in quanto i toni e le parole utilizzati durante l’acceso incontro creano solo dispiacere. A pochi sembra non piacere questo accanimento tra donne durante questa prima serata.

Grande Fratello, liti tra donne in Casa: Cristiano Malgioglio si oppone

Lo scontro Mila e Sabrina, non è il primo di questa serata per Francesca. Infatti, la De André si è anche scontrata con Rosy, la ragazza che era considerata la presunta amante del fidanzato Giorgio. Ciò che accade durante questa puntata sconvolge non poco Malgioglio e Iva. Il paroliere interrompe, improvvisamente, Francesca mentre discute con Mila e Sabrina: “Mai visto una cosa del genere nella mia vita, sto tremando per loro”. In studio tutti applaudono di fronte alla reazione dell’opinionista, stanco di vedere questo tipo di discussioni tra donne. Una scena brutta da vedere per Malgioglio. Le tre ricominciano a discutere e il paroliere non ci sta: “Basta non vi sopporto più!”.

Malgioglio e Iva Zanicchi al Grande Fratello disapprovano quanto accaduto in puntata

Subito dopo Malgioglio, anche Iva esprime tutta la sua disapprovazione: “Le scimmie sono molto più eleganti, ma veramente uno scandalo”. Sembra proprio che questa puntata abbia deluso non poco i due opinionisti, che forse avrebbero voluto assistere a momenti con più solidarietà femminile. Le accese discussioni hanno animato non poco la serata, ma hanno anche trovato la disapprovazione di Malgioglio, Iva e del pubblico.