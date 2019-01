Emma Marrone smentisce fidanzamento? “Vorrei scrivere una cosa romantica ma…”

Emma Marrone fidanzata o single? La cantante fa capire tante cose…

Almeno una volta al mese si parla della vita privata di Emma Marrone. Al momento sarà fidanzata o meno? Gli amanti del gossip lo vogliono sapere. E molti suoi fan lo sono. Dopo l’amore travolgente avuto con Stefano De Martino e quello con Marco Bocci, la cantante è diventata ancora più riservata. Se dovesse mai trovare l’amore, non lo dirà di certo ai quattro venti! Nell’ultimo periodo si è parlato di un presunto fidanzato di Emma Marrone. Lei non ha voluto aggiungere nulla. Ha lasciato che il gossip si sgonfiasse da solo… e infatti così è stato. Ma adesso, con il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram, l’attenzione sulla sua situazione sentimentale si è riaccesa ed Emma ha spiegato chiaramente tutto.

Vita privata di Emma Marrone: ecco a cosa sta pensando davvero!

“Vorrei scrivere una cosa romantica… in realtà stavo riflettendo sulla scaletta del tour. Manca poco”. Da questo si deduce che il cuore di Emma Marrone non è impegnato e che i suoi pensieri sono rivolti al suo prossimo tour e ai fan che immancabilmente la seguono. Tramite le Instagram stories, la cantante ha fatto ben intendere che il suo pensiero fisso è il suo primo concerto del 2019: “Ma a cosa penso continuamente?”. Molti si stanno chiedendo se troverà anche il tempo per partecipare ad Amici di Maria De Filippi: stanno emergendo non solo delle notizie su giudici e coach, ma anche su chi potrebbe essere assente. Abbiamo anche scoperto se Elena D’Amario abbandonerà Amici durante il Serale!

Emma Marrone gossip: ultime notizie sulla cantante

Recentemente si è parlato del matrimonio del fratello di Emma Marrone… ed è stata proprio lei ad averne fatto riferimento! Non sappiamo ancora se Emma si fidanzerà, se lo farà durante il Serale di Amici e se la rivedremo in TV a parlare della sua vita privata… I tempi durante i quali faceva chiacchierare per la sua storia con Stefano De Martino ad Amici sono ormai lontani. Adesso Tish e Alberto Urso hanno preso il loro posto! Avete visto le ultime foto dei loro abbracci e dei teneri baci?