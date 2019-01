Emma Marrone, il fratello si sposa? Foto e messaggio della cantante

Il matrimonio del fratello di Emma Marrone è vicino? Una foto fa scoppiare il gossip

Emma Marrone vorrebbe assistere quanto prima al matrimonio di suo fratello Francesco. Quest’ultimo sta vivendo una bellissima storia d’amore, che dura ormai da un bel po’ di tempo. La cantante, tra i vari festeggiamenti, ha chiesto a entrambi quando si sposeranno in un modo molto particolare: indossando una lavagnetta sulla testa a tema “natalizio”! Nella foto pubblicata su Instagram, ci sono sia Emma Marrone sia il fratello Checco: lei ha una faccia piuttosto rassegnata (perché l’amore non ha fatto ancora capolino nella sua vita) mentre suo fratello bacia la sua fidanzata. Se non potrà realizzare lei molto presto il suo sogno di sposarsi, vuole almeno che lo faccia il suo inseparabile fratello!

L’augurio di Emma Marrone: quando si sposa suo fratello Checco?

Ecco cosa ha scritto Emma sul fratello: “Ma quando si sposano ‘sti due?”. Tra Natale e Capodanno si sta parlando davvero tanto di matrimoni, basti pensare a quello che hanno fatto Luca Onestini e Ivana Mrazova… La Marrone non si sposerà certamente presto – non ha ancora trovato l’uomo della sua vita – ma sicuramente darà anima e corpo per realizzare delle nozze perfette a suo fratello. Chissà se fra non molto sarà proprio la cantante a parlarci del matrimonio di Checco Marrone… anche se molti sognano di vedere quanto prima un baby brown!

Foto Checco Marrone con fidanzata e commenti dei fan

I fan di Emma Marrone sono impazziti quando hanno visto la foto di Francesco Marrone con la sua fidanzata e infatti sono innumerevoli i messaggi di questo tipo: “Io come te in questa foto. Sempre da terzo incomodo!”; “E magari ti fanno pure diventare zia!”; “Che faccia, Emma! Già… quando si sposano? Sarebbe bello vedere un little brown”; “Dai, si sposeranno presto e io sarò la fotografa ufficiale per loro due”; “Dai, che poi se si sposa lui, devi provvedere anche tu”. Emma, invece, continua a essere single. Non ha mai ufficializzato nessun fidanzamento. La ricordiamo ancora ad Amici di Maria De Filippi quando era innamorata persa di Stefano De Martino… proprio come Tish di Amici 2019 con Alberto Urso: ha dimostrato anche di essere gelosissima quando lui ha mostrato il fisico!