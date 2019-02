Emma Marrone si sente male dopo concerto: confessione cantante (Foto)

Emma Marrone distrutta dopo il concerto a Bari: ecco cosa è successo alla cantante di Amici

Emma Marrone ha confessato di essersi sentita male dopo il concerto al Palaflorio di Bari. Non è la prima volta che le succede: ha infatti voluto spiegare ai suoi fan che non devono assolutamente preoccuparsi per la sua salute. Una delle stories di Instagram di Emma Marrone ha fatto allarmare i suoi follower, che l’hanno immeditamente tempestata di messaggi. Cosa le è successo davvero? La cantante ha voluto chiarire la situazione che, nel giro di poche ore, stava venendo esasperata. Questo è stato il suo messaggio: “In realtà finisce sempre così. Io che mi sento male. Adesso lo sapete. Io non ho segreti con voi”. Una frase accompagnata dalla foto allegata a questo articolo, in cui si può vedere la Marrone distrutta.

Emma Marrone sta bene? Il messagio

Mentre continuerebbero le trattative con X Factor, Emma Marrone ha cominciato a bomba il suo Essere Qui Tour: il concerto a Bari è stato un successone! Ha ringraziato tutti così: “Grazie Bari! Ci avete regalato una carica pazzesca. Sempre nel mio cuore”. Terminato il concerto, la cantante è crollata e ha spiegato cosa realmente le è successo: “Ragazzi, la mia ultima stories avrebbe dovuto solo farvi ridere. Era per farvi capire che sul palco faccio la f..a, poi mi crollano tutte le ansie, le tensioni e vado in bagno e piango. Mi sento male, mi viene da vomitare. Tutte queste cose da vecchia!”.

Percorso sempre in salita per la Marrone!

Da Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone ha fatto un grandioso percorso; lo stesso vale per un altro cantante del famoso talent: Irama, che ha parlato del suo tour e della sua decisione di ritirarsi molto presto. A proposito di Amici: cosa sta succedendo nella scuola di Canale 5? Sono sorte nuove polemiche e c’è stato un freschissimo gossip su Alberto Urso e Tish!