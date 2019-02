X Factor, prime indiscrezioni sui nuovi giudici: Emma Marrone in trattativa

X Factor, la giuria cambia volto: le prime indiscrezioni sui possibili nuovi giudici del talent di Sky

X Factor il prossimo anno cambia, si rinnova, soprattutto per quanto riguarda i membri della propria giuria. Nel talent di Sky, come è ormai ben noto, non ci saranno più Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Al momento, pertanto, fremono i preparativi per trovare dei degni sostituti, che si dimostrino per lo meno all’altezza dei precedessori. Secondo il settimanale Chi, come scritto nell’ultimo numero in edicola oggi, i vertici della rete avrebbero già individuato alcuni nomi su cui si sentirebbero pronti a puntare nella prossima edizione.

X Factor, Emma Marrone e Tommaso Paradiso in trattativa: Salmo pronto a diventare nuovo giudice

Uno dei primi nomi che leggiamo in anteprima nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, sempre in merito ai possibili nuovi giudici di X Factor, è quello di Salmo. Il cantante, che proprio recentemente è stato il protagonista di un diverbio acceso contro Fedez sui social, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto ad accettare il ruolo di giudice. Trattative in corso, invece, per il solista dei The Giornalisti Tommaso Paradiso ed Emma Marrone. Quest’ultima, dopo aver dimostrato di essere un abile coach ad Amici, potrebbe presto approdare a Sky con questo nuovo progetto.

Fedez lascia X Factor, è ufficiale: i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione

Perché Fedez ha deciso di lasciare il suo ruolo di giudice a X Factor? “Cinque anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia” ha dichiarato recentemente il rapper sui social rispondendo a chi, grazie al gioco delle domande su Instagram, gli chiedeva di confermare le voci relative al suo addio al talent.