Fedez e Salmo, volano accuse pesanti: scontro inaspettato tra i due rapper

Fedez ha copiato Salmo? L’accusa su Instagram riguarda la capsule di Paranoia Airlines

Cosa sta succedendo tra Fedez e Salmo? Oggi pomeriggio Instagram è stato terreno di scontro tra i due artisti. Oggetto della diatriba sono stati invece i rispettivi merchandising, con accuse ben chiare che Salmo ha lanciato a Fedez. Tutto è esploso a causa di alcuni prodotti legati a Paranoia Airlines, il nuovo album del marito di Chiara Ferragni. Un album che sembra non trovare pace, però: dopo la polemica di pochi giorni fa, oggi felpe e magliette firmate dai Ferragnez tornano protagoniste su Instagram. Salmo ha postato infatti alcune immagini in cui ha paragonato alcune stampe di Fedez con alcune stampe sue. L’accusa sembra chiara: secondo Salmo, Fedez lo avrebbe copiato.

Salmo accusa Fedez, lui risponde così: “Non perdono occasione di litigare con me”

La risposta del rapper, che tempo fa ha emozionato e divertito parlando della nascita di Leone, non è tardata ad arrivare. Federico infatti ha subito ripreso le storie di Salmo e nel primo caso ha spiegato che una maglia presa per fare un paragone non riguarda Paranoia Airlines ma San Siro, evento che si è tenuto a giugno. La maglia di Salmo invece è di novembre, per questo Fedez ha scritto: “Comunque pace e bene a te e tutti quelli che ogni giorno non perdono occasione per voler litigare con me a caso”. Su altre due maglie paragonate, invece, ha spiegato che ha preso ispirazione dagli Slayer: “Abbiamo copiato tutti e due in caso”, ha aggiunto. Gli unici prodotti che non ha voluto paragonare sono quelli in cui una somiglianza è più evidente e riguarda l’aereo con le fiamme, con tanto di “airlines” a seguito.

Fedez e Salmo, lo scontro su Instagram: “Pensi che abbia copiato il titolo del mio disco?”

Fedez, ancora incerto su X Factor 2019, non si è fermato e ha ulteriormente scritto: “Paranoia Airlines l’ho annunciato a ottobre… Il tuo merch è di novembre e sinceramente pensi che abbia copiato il titolo del mio disco (lavorato per un anno) pensando al tuo merch uscito a novembre… Io continuo a farmi i ca**i miei comunque… Attendiamo il prossimo”. A queste parole ci ha aggiunto anche una faccina che ride. Solo pochi giorni fa, le felpe e le maglie e i gadget di Paranoia Airlines erano finiti in vendita sul Web. Questo aveva fatto infuriare Fedez, visto che i gadget si ricevono in regalo acquistando il suo album. Oggi ha dovuto rispondere alle accuse di Salmo, prima ancora ci sono stati i tweet di Ghali e Gué Pequeno. Insomma, non si può certo dire che l’album di Fedez non stia facendo discutere!