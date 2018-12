Fedez racconta la nascita di Leone ed emoziona tutti: il divertente aneddoto

Fedez racconta la nascita di Leone e commuove tutti: “Quell’ansia che ogni grande occasione deve avere”

Stamattina Fedez ha raccontato la nascita del figlio Leone e non sono mancati aneddoti sul parto di Chiara Ferragni. Alcuni sono anche molto divertenti, ma il rapper ha anche emozionato il suo pubblico parlando da padre. Il lungo messaggio sembra essere il primo di più appuntamenti per tirare le somme di questo 2018 che si avvia alla conclusione. Di sicuro è stato un anno molto importante per Fedez, è diventato papà e si è sposato. Ci sono stati grandi cambiamenti nella sua vita, ma probabilmente è riuscito ad adattarsi bene a questi nuovi ruoli. Almeno questo sembra di capire seguendolo su Instagram e intuendo che in casa Ferragnez regni la serenità. Nel post di stamane, Fedez ha scritto di Leone che è nato in anticipo rispetto alla data prevista del parto: “Con un po’ di anticipo, il giusto per infonderci quell’ansia che ogni grande occasione deve avere, conosciamo finalmente di persona lui, che per mesi abbiamo visto solo tramite ecografia”.

Fedez e Chiara Ferragni, l’aneddoto sul parto raccontato dal rapper

Nel messaggio del rapper, che giorni fa aveva risposto in prima persona agli hater, ci sono anche diversi aneddoti divertenti su quel momento. Per esempio il modo in cui Fedez incoraggiava Chiara, le diceva infatti “Amore sei un animale ora! Spingi ca**o!”. Ma soprattutto il rapper ha raccontato che lui spingeva insieme a Chiara: “[…] io preso da spirito di emulazione spingevo insieme a lei […] Risultato? Quando mio figlio nasce non riesco nemmeno precipitarmi all’incubatrice per colpa dei crampi alle gambe dopo due ore di spinte non richieste”. È un ricordo che ancora oggi lo fa sorridere e che sicuramente non dimenticherà facilmente. Insieme a questo messaggio, comunque, ha pubblicato anche delle foto di Leone appena nato e non sono mancate parole dolci per il piccoletto.

Fedez su Instagram: “Mi ha reso scemo ma felice”

“Tutte le paranoie sul non essere all’altezza della situazione svaniscono appena lo vedo”, ha scritto il rapper. In una delle foto papà Fedez stringe Leo appena nato al petto e per questo ha ironizzato sul fatto che gli ha mostrato i suoi tatuaggi anche se i bimbi appena nati non riescono ancora a vedere bene. “Insomma, tutto questo mi ha reso scemo ma felice come mai lo sono mai stato”, ha scritto ancora il giudice di X Factor (che però potrebbe non esserci nella prossima edizione) nel messaggio su Instagram.

Leone Lucia Ferragni, papà Fedez sogna in grande per il suo futuro

Fedez sogna un futuro in grande per il suo piccolo Leone Lucia Ferragni e non è la prima volta che lo vede già Presidente degli Stati Uniti. Lo ha ribadito anche nel messaggio su Instagram di oggi, ricordando che Leo è nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles. “Essendo nato in America ha acquisito il diritto di potersi candidare come futuro presidente degli Stati Uniti”, ha detto il rapper. Inutile nascondere che questo Fedez papà e marito sta piacendo tanto ai follower, è divertente ma sa anche regalare sorrisi ed emozioni. Non dimentichiamo anche il grande gesto a Rebecca insieme a Chiara. Sarà tutto merito del piccolino oppure un po’ anche di papà Federico?