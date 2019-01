Emma Marrone, volano parole durissime: la cantante stavolta reagisce così

News Emma Marrone, la cantante offesa pesantemente su Instagram

Emma Marrone ha passato le festività natalizie nel migliore dei modi e ha condiviso con tutti i suoi fan i momenti più belli di quel periodo; per la prima volta è andata sulle montagne e con i suoi amici si è divertita tantissimo. Ecco perché nessuno si aspettava che sarebbe stata offesa in modo davvero volgare da uno dei suoi follower: è strano in effetti che una persona che condivide i momenti più belli delle sue vacanze venga insultata gratuitamente. Non ci sono rivalità con altre cantanti in atto, Emma non ha espresso opinioni scomode e non ha fatto niente per meritarsi offese che non possiamo riproporvi.

Emma Marrone, la chiara risposta agli hater

Questa volta tuttavia la cantante non è voluta stare in silenzio e ha postato gli insulti ricevuti nelle sue Instagram stories commentandoli con una frase chiara: “Grazie, Marco 30i! A te ci penserà il karma e la vita”. La Marrone insomma non si è scomposta, e ha fatto benissimo giacché certi insulti – che, ripetiamo, non possiamo riproporvi – sono incommentabili. Come se non bastasse, la vita della cantante va a gonfie vele – pensate ad esempio al successo del suo singolo Mondiale – e perdere tempo con queste offese non avrebbe alcun senso.

Gossip Emma Marrone: quale futuro per la cantante?

Intanto sono moltissimi i gossip che si inseguono su Emma: l’ultima volta è stata lei a parlare della sua vita privata ma nulla è ancora emerso sul futuro della sua carriera. Ci riferiamo in particolar modo al suo percorso ad Amici, visto che anche se i giudici sono stati svelati non si sa ancora nulla sui coach e non sappiamo se Emma ha dato la sua disponibilità. La sua musica continua a far sognare tanti, e molte altre sorprese arriveranno, ma della sua presenza ad Amici non si sa ancora nulla. E non ci metteremmo la mano sul fuoco, visto che dopo le ultimissime su Garrison sembra che nel programma si voglia cambiare aria. Emma comunque può dormire sonni tranquilli, alla faccia delle malelingue e degli insulti degli hater che lasciano il tempo che trovano.