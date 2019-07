Emma Marrone in abito da sposa, i complimenti da cantanti e attori famosi

Emma Marrone vestita da sposa per il film I migliori anni di Gabriele Muccino

No, Emma Marrone non si è sposata. La cantante ha pubblicato una foto in abito da sposa tratta dal film I migliori anni di Gabriele Muccino, che vedremo fra non molti mesi al cinema. Il regista ha spiegato che Emma è stata impeccabile durante le riprese e, non a caso, ha vestito i panni di un personaggio complicato, che però non perde mai il sorriso e lo si può vedere bene dallo scatto che ha diffuso attraverso Instagram. Una bella anticipazione del film, che ha raccolto tanti commenti positivi, molti dei quali scritti da personaggi famosi: come Giorgia, per esempio, o l’amatissima attrice Elena Sofia Ricci.

Foto Emma Marrone matrimonio e i commenti di Giorgia, Syria ed Elena Sofia Ricci

Dopo il cambio di look (non è più castana come nella foto di Instagram), Emma Marrone è comparsa con uno stupendo vestito nuziale, indossato durante il matrimonio del personaggio che interpreta. Ha commentato lo scatto in questo modo: “Evviva la sposa!”; e non sono tardati ad arrivare i messaggi di alcuni personaggi noti, che ormai sono diventati grandi amici della cantante: “Che meraviglia!” (Giorgia); “Tutti al cinema!” (Syria); “Fantastici tutti” (Elena Sofia Ricci).

Ultime notizie su Emma Marrone: tra vacanze e nuovi progetti lavorativi

Gabriele Muccino l’ha riempita di complimenti, parlando di una piacevole scoperta e la Marrone pubblica spesso spezzoni tratti da I migliori anni. Ora è finalmente in vacanza (ha avuto un anno piuttosto impegnativo) e si godrà fino all’ultimo i giorni che la separano dai nuovi progetti lavorativi: non mancheranno mai e saprà sempre come sorprende i suoi fan, per i quali c’è stato un saluto speciale, dopo quello di Alessandra Amoroso.