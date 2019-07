Emma Marrone vacanze: “Ai risvolti positivi, agli amici di sempre”

Vacanze 2019 di Emma Marrone: la cantante si prende una pausa dalla musica per la famiglia (e sé stessa)

Emma Marrone ha deciso di prendersi del tempo per lei. Dopo il grande concerto dei 30 Seconds to Mars (ha duettato con Jared Leto), è andata al mare, nel suo Salento, per ricaricarsi e ritrovare gli amici veri, quelli che hanno saputo sempre starle accanto. Nel bene e nel male. Emma sta passando tanto tempo anche con la sua famiglia: non è sempre facile incontrarsi coi suoi genitori visti i numerosi impegni di lavoro in giro per l’Italia. Ora, però, sono ufficialmente iniziate le sue vacanze e può fare tutto quello che le permette di essere serena. Su Instagram ha spiegato bene com’è davvero questo magico periodo che sta vivendo.

Il messaggio speciale di Emma Marrone su Instagram

Queste le sue parole: “Ai risvolti positivi. Al Salento meraviglioso che profuma d’amore e di orgoglio. Alla pelle abbronzata. Alle cose semplici. Agli amici di sempre. A questo mare. Alle cose vere. Sempre e solo alle cose vere.

Salute”. Emma Marrone aveva anticipato queste sue vacanze con uno speciale saluto fatto ai suoi fan: anche lei, come Alessandra Amoroso, aveva deciso di staccare la spina dalla vita frenetica per ritornare alle cose semplici.

Ultime notizie Emma Marrone: ecco cosa bisogna sapere su di lei

Emma Marrone è al settimo cielo: vorrebbe che questi speciali momenti condivisi con persone genuine non terminino mai. In questi ultimi giorni, la cantante ha fatto chiacchierare anche perché si è schierata dalla parte di un personaggio che ha diviso gli italiani e perché ha fatto “qualcosa di nuovo” ai suoi capelli. Cos’altro scopriremo su di lei? Di certo le sorprese non mancheranno mai… magari sapremo qualcosa di più sul suo futuro amore? È ormai da tanto che non si chiacchiera di un suo presunto fidanzato!