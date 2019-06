Emma Marrone saluta i fan dopo Alessandra Amoroso: “Stacco la spina”

Ultime notizie Emma Marrone: vuole del tempo solo per lei dopo gli ultimi impegni di lavoro

Emma Marrone si prenderà dei giorni per pensare solo a sé stessa. Il tour l’ha stesa. Ora è tempo di mare, vacanze e tanto relax! Si fermerà per poco, però, perché dovrà portare avanti altri progetti lavorativi importanti. Probabilmente la vedremo meno su Instagram, dove aggiorna sempre i suoi follower con foto e video (alcuni anche molto chiacchierati). No, non si tratta di una pausa dalla musica – come qualcuno può erroneamente pensare – ma solo una parentesi di serenità. Passerà certamente più tempo con la sua famiglia, con gli amici pugliesi e non solo… staccherà per un po’ la spina!

Emma Marrone saluta i fan, mancherà per un po’ di tempo: il messaggio della cantante

Questo è stato il messaggio pubblicato dalla cantante su Instagram: “Faccia da weekend. Stacco la spina un paio di giorni. Voi? Tutto bene?”. Nulla di preoccupante, quindi; Alessandra Amoroso ha invece fatto allarmare i suoi fan, molti dei quali pensavano che fosse intenzionata a lasciare la scena musicale. Alessandra ha chiarito tutto, spiegando di prendersi dei giorni per dedicarsi alla sua famiglia e a sé stessa. Lo stesso farà la Marrone.

Nuovo look Emma Marrone e commenti dei fan

Proprio ieri Emma Marrone ha mostrato il suo nuovo look e adesso ha spiegato che si prenderà una pausa. I fan le hanno augurato di ricaricarsi per i prossimi concerti: “Sì, tutto ok, solo un problema: manchi tu!”; “Fai bene, te lo meriti un po’ di relax. Comunque, a parte il caldo devastante, tutto benissimo, direi”; “Tutto bene, a parte il caldo. Comunque sei sempre bellissima”; “Tutto bene, tesoro bello, anche perché finalmente si va al mare! Tu sei sempre una favola, comunque. Riposati e rilassati, te lo meriti, fantastica”.