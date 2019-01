Emma Marrone e Antonino sono stati insieme? Lui risponde: il loro rapporto oggi

Antonino Spadaccino ed Emma Marrone sono stati insieme? Il lungo post su Instagram

Vi sarà senz’altro capitato di chiedervi se Emma Marrone e Antonino Spadaccino sono stati insieme, visto che hanno collaborato alla realizzazione di diversi pezzi, ad esempio il bellissimo Resta ancora un po’, e sono davvero affiatati. Antonino in realtà è omosessuale, quindi la risposta dovreste già saperla; o meglio qualcuno avrebbe dovuto già saperla, perché nei fatti un follower del cantante gli ha rivolto una domanda che ha spinto lui stesso a intervenire: “Hai avuto una storia con Emma?”. La risposta potete ben immaginarla.

Emma e Antonino fidanzati? “La mia unica storia con una donna che durerà per sempre”

“Se ho avuto una storia con Emma – questo è quanto ha scritto Antonino taggando la sua Emma –? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione. Anche questo è amore. Aggiungerei la mia unica storia con una donna che durerà per sempre”. Il tutto è stato seguìto da un cuore ed è stato condiviso da Emma che a sua volta ha commentato con un altro cuore, però gigante. Come si poteva facilmente immaginare insomma, Emma e Antonino non sono mai stati insieme (sulla situazione sentimentale della Marrone peraltro ne stanno uscendo di news) e sono ancora oggi due amici che insieme camminano nel travolgente ma difficile mondo della musica.

Antonino ed Emma, il futuro dei due cantanti dopo Amici

Proprio pochi giorni fa ad esempio Emma si è trovata a rispondere a delle accuse inaspettate e ha fatto benissimo. Non si tratta neanche della prima volta che succedono cose del genere, a conferma del fatto che il talent show e il successo in generale portano anche tante rogne. Per fortuna si tratta di casi minoritari rispetto alla tendenza generale. Amici per di più aiuta anche a fare cose che nella vita di tutti i giorni sarebbero molto più difficili: pensate solo alle ultime news su uno dei ballerini professionisti del programma. Un po’ di sofferenza insomma non è nulla se si considera come il programma ti stravolge la vita, ed Emma e Antonino lo sanno benissimo.