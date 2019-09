Emma Marrone, oggi è un grande giorno, fan in festa: ecco perché

Emma Marrone, oggi è un grande giorno. L’amata artista compie ben 10 anni di carriera

Oggi per Emma Marrone si festeggia. Dieci anni fa l’artista salentina entrava nella scuola di Amici e con la sua inconfondibile voce e il suo carattere, così forte, conquistava tutti gli italiani. Si perché Emma è entrata subito nel cuore di chi l’ha ascoltata sin dalla prima volta. Le sue canzoni che emanano tutto l’amore e la passione che prova per la musica sono a dir poco fantastiche, colpiscono e rapiscono cuori. La sua carriera è ricca di successi. L’ultimo è arrivato con Io Sono Bella, la canzone scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri. Per lei collaborare con il rocker di Zocca è stato un sogno che si è avverato. Questo per la cantante non è un periodo tanto facile, quasi una settimana fa infatti sul suo profilo Instagram (@real_brown) ha annunciato che dovrà prendersi una pausa. Il motivo purtroppo è importante: dovrà affrontare un problema di salute. Ma chi conosce Emma Marrone lo sa benissimo, qualsiasi cosa sia lei combatterà come una leonessa e tornerà ad infiammare i palchi e a scaldare i cuori dei suoi fan ancora più forte di prima.

Emma Marrone: i fan festeggiano i suoi 10 anni di carriera

Oggi chi la segue con affetto coglie l’occasione ancor di più di farle sentire l’amore che prova per lei e per la sua musica. Sin dalle prime ore del mattino il web si è riempito di messaggi per lei, e l’hashtag #10annidiEmma è tra i primi in tendenza su Twitter. C’è chi ricorda la prima volta che ha visto Emma in tv: “Sembra di averti vista per la prima volta ieri, sul mio divano mentre mia madre stirava di fianco a me. “Brava questa ragazza, bella voce, come si chiama?” Non sarà il periodo migliore per festeggiarci, ma questi sono i primi nostri 10 anni e niente li rovinerà”, chi invece ha ricordato i suoi successi (come per esempio la vittoria al Festival di Sanremo nel 2012) e chi ha ribadito che mai smetterà di seguirla e ascoltare i suoi capolavori: “Per sempre al tuo fianco”. I messaggi da parte dei suoi fan sono tantissimi e commuovono davvero tanto.

10 ANNI DI EMMA!

Ma ci rendiamo conto come vola il tempo?

Ho davanti agli occhi i momenti di Amici e sono già 10 anni?!

10 anni che le mie giornate sono illuminate da una luce, lei.

La amo con tutta me stessa! #10annidiEmma #EmmaMarrone pic.twitter.com/aITKliGQIC — Martina (@Martina92555226) September 25, 2019

Emma Marrone: l’artista circondata da un abbraccio affettuoso

L’affetto che circonda la bella Emma è magnifico, ed è tutto quello di cui ha bisogno specialmente adesso. Intanto, però, si attendono notizie sulla sua salute. La Marrone, infatti, dopo aver annunciato il suo stop è sparita dai social. Alcuni giorni fa i suoi fan l’hanno intravista mentre entrava in un hotel e lei, girandosi verso di loro, gli ha pregato di stare tranquilli: “Perché io sono tranquilla”. Poi più nulla. Tutte le notizie che sono uscite in seguito che parlavano della sua salute e annunciavano che aveva subito un’intervento sono solo fake news, frutto di un semplice equivoco.