Emma Marrone: c’è stato un grosso equivoco, Paola Turci spiega tutto

Emma Marrone e il grande equivoco che ha smosso il web. Paola Turci spiega tutto, ecco che cosa è successo

Ma quante ne stanno dicendo su Emma Marrone? Tante, forse, troppe. Da quando la cantante ha annunciato uno stop per poter affrontare un problema di salute se ne sono dette (e se ne stanno dicendo) di ogni. Per esempio, c’è chi è arrivato a nominare malattie di cui non si è fatto il nome, almeno per ora. È normale, i fan di Emma sono preoccupatissimi per la loro beniamina ed aspettano impazienti notizie sulle sue condizioni di salute. Del resto, la cantante di Io Sono Bella è sparita dai social da qualche giorno anche se è stata vista durante lo scorso fine settimana. Oggi, però, qualcuno ha frainteso le parole di un’altra grande artista italiana, la cantante Paola Turci, ed ha iniziato a diffondere la notizia che Emma Marrone era stata sottoposta ad un intervento e che era, fortunatamente, andato tutto bene.

Emma Marrone: le parole di Paola Turci interpretate male dagli utenti del web

Il web dunque si è smosso. I fan della cantante si sono subito mostrati felicissimi per la notizia ed hanno cominciato a condividere eccitati la novità. Peccato, però, che non c’è nulla di vero. Qualcuno ha solamente interpretato male le parole della Turci. Ma che cosa è successo nello specifico? Qualche ora fa, Paola Turci ha pubblicato due stories sul suo profilo Instagram con due frasi: “Andrà tutto bene”, “È andato tutto bene”, e da lì si è scatenato il finimondo. Chi ha visto le stories della cantante romana ha rivisto nelle sue parole quelle di Emma Marrone e quindi ha immaginato (si, perché si tratta di pura immaginazione) che l’artista salentina era stata sottoposta ad un’operazione chirurgica. Fortunatamente proprio poco fa, Paola Turci tramite un tweet ha smentito tutto personalmente ed ha spiegato: “Ragazzi non mi riferivo ad Emma ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!”.

Ragazzi non mi riferivo ad Emma ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!! — Paola Turci (@paolaturci) September 24, 2019

Emma Marrone, che cos’ha? La risposta è molto semplice

Ma che cos’ha Emma Marrone? La risposta è semplice e concisa: nessuno lo sa. È bene chiarire e ripetere, sino allo sfinimento, che la cantante pugliese nel suo annuncio non ha pronunciato il nome di nessuna malattia. La cosa certa è solo una: ha un problema di salute e per questo si è dovuta fermare per un po’. Il resto sono tutte ipotesi. Fatto sta, però, che qualche giorno fa alcune sue fan l’hanno incontrata ed Emma ha detto loro di star sereni: “State tranquilli. Io sono tranquilla”.