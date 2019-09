Emma Marrone, come sta? Fan la fermano, lei risponde così (Video)

Emma Marrone news, come sta la cantante? I fan preoccupati la fermano per strada

News su Emma Marrone che faranno contenti i suoi numerosissimi fan. Sono giorni di tensione per la cantante, che pochi giorni fa ha comunicato di doversi prendere una pausa dalla musica per problemi di salute. Sono giunti messaggi di vicinanza da ogni dove, sui social network, sul Web e anche in televisione. Maria De Filippi ha scritto una bellissima lettera per lei, postandola sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi. I fan non fanno mancare il loro sostegno e l’hanno riempita di affetto e di messaggi. Ma come sta Emma? Dei fan hanno avuto la fortuna di incontrarla per strada e lei ha voluto tranquillizzarli.

Emma tranquillizza i fan: il video fa il giro della rete in poco tempo

Il video di Emma e i fan sta facendo il giro della rete. Si vede la cantante che cammina insieme ad altre persone e dei fan sono dall’altra parte della strada. La salutano, dolcemente e senza invadere il suo spazio. Forse hanno anche chiesto di fare delle foto, perché si sente una persona che era insieme a Emma dire “Dopo che torniamo”. Non si sono avvicinati a lei nel video, hanno comunicato a distanza e le hanno fatto giungere tutto il loro amore riempiendola di complimenti. Proprio per questo, Emma li ha ringraziati e ha voluto tranquillizzarli. Rivolgendosi a loro, infatti, ha detto: “State tranquilli. Calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli”. Emma è una guerriera, ha sempre dimostrato di essere una combattente negli anni che l’abbiamo conosciuta, per quanto possibile, attraverso la televisione e i social.

Emma news, le ultimissime sulla cantante

Sono tutti vicini a Emma: le news sono attesissime sulle sue condizioni di salute. Da quando ha comunicato di doversi prendere una pausa non è molto presente sui social, ma di sicuro saprà come far avere aggiornamenti appena possibile. Per il momento i suoi fan non potranno far altro che seguire il suo consiglio: stare tranquilli, in modo da far stare serena anche lei.