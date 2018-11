Emma Marrone in lacrime, la cantante commossa si apre ai fan dopo Le Iene: “Incredibile”

Le Iene, Emma Marrone finisce in lacrime per un servizio

Emma Marrone si è commossa questa sera e lo ha voluto dire ai suoi fan tramite una Instagram stories. La cantante infatti ha visto il bellissimo servizio delle Iene La bimba che non voleva essere marrone e ha voluto dire la sua sul messaggio che è passato. Un messaggio bellissimo – ve lo diciamo subito casomai vi foste persi il video – che è proprio necessario in questo brutto periodo che la nostra Italia sta attraversando in cui il razzismo, l’omofobia e in genere la discriminazione stanno aumentando a dismisura. E ci fa piacere che Emma, la pasionaria di Maria De Filippi tornata sulle scene col singolo Mondiale, abbia voluto metterci la faccia. Con qualche lacrima.

Emma Marrone piange dopo il servizio delle Iene: i complimenti della cantante

“Non serve – queste le parole di Emma a commento del servizio delle Iene – aggiungere altro! Servizio incredibile. Un bacio a tutti i genitori che educano i bambini al rispetto e all’amore del prossimo. Mi sono commossa”. Il servizio è stato effettivamente toccante e siamo sicuri che non sia stata solo Emma a reagire così: magari anche Balotelli, che essendo stato vittima di recente di un fatto vergognoso potrebbe aver visto nelle Iene un qualche segnale di speranza. D’altra parte di razzismo si è molto parlato di questi tempi, e lo ha fatto anche un noto personaggio dello spettacolo non senza ricevere attacchi da ogni parte. Emma insomma ha commentato una questione attualissima schierandosi senza troppi giri di parole.

La carriera di Emma Marrone: le ultime news

Nel frattempo continua a lavorare per la sua carriera strepitosa che potrebbe essere caratterizzata anche quest’anno dalla partecipazione ad Amici. Tante cose ci sono da fare in effetti dopo Mondiale e siamo sicuri che le farà tutte (pensando ad Amici, poi, far parte della giuria potrebbe servirle molto per pubblicizzare ancor di più la sua ultima fatica, no?). La cantante perderà follower? Chissà. Fatto sta che il suo post è bellissimo e non potevamo lasciarcelo sfuggire.