Fred De Palma scherzo Le Iene, il rapper furioso: “Sono andato fuori di testa”

Le Iene, scherzo a Fred De Palma divertentissimo

Scherzo divertentissimo delle Iene a Fred De Palma. Uno scherzetto che difficilmente dimenticherà, visto che è apparso parecchio provato e ha litigato di brutto con l’inviato-complice durante la messinscena. Ma cos’è successo esattamente? La trama è questa: Fred De Palma è stato contattato per dare la voce a dei personaggi del celebre titolo per console Grand Theft Auto; il punto è che con una serie di interventi tecnici successivi le frasi registrate sono state usate e riadattate per far passare Fred per un misogino sessista.

La reazione del Web al comportamento di Fred De Palma

“Ma cos’è sta roba? Dove l’ho detto? Ma parole di chi? Dove sono le prove?”, queste alcune delle frasi pronunciate dal rapper durante lo scherzo. Una volta contattato da un giornalista e dopo averlo incontrato, al cantante è stata infatti mostrata una rivista con una falsa intervista basata proprio su delle false dichiarazioni. Da lì è stato tutto un bestemmiare e un arrabbiarsi che a Twitter non sempre è andato giù:

Eri entrato troppo in paranoia ahahahahah — Luca Liguori (@LucaLiguori69) November 6, 2018

Madonna ma Fred De Palma ha fatto più brutta figura con i suoi comportamenti in questo servizio che se fossero state vere quelle dichiarazioni ahah #LeIene — 💡 (@roeswvood) November 6, 2018

10 bestemmie e una parola, ma chi sono tutte queste donne di cui parli che te l’hanno data? MA PER CARITÀ #LeIene — Melania🎩 (@amodotuo__) November 6, 2018

Gli altri scherzi de Le Iene

Fred non è stato proprio un bocconcino in effetti: ma chi lo sarebbe stato? Lo scherzo è stato pesantissimo e siamo sicuri che il rapper si sia visto passare davanti tutta la sua fortunata carriera. Sfidiamo chiunque a restare calmi in una situazione del genere, perciò perdoniamolo, no? E se volete proprio nutrirvi di scene irresistibili come questa, divertitevi con gli scherzi a Franco Oppini e al fratello di Balottelli. Buona visione!