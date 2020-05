Ema Kovac Madre Natura e Gennaro Lillio: la situazione tra i due

Ema Kovac è fidanzata con Gennaro Lillio? Gli ultimi gossip sulla Madre Natura di Ciao Darwin

Ema Kovac è la Madre Natura di Ciao Darwin della puntata in replica stasera, e rispetto alla prima messa in onda del programma la sua situazione sentimentale è cambiata. Ema Kovac è fidanzata con Gennaro Lillio, o comunque c’è una frequentazione tra i due. Il gossip è nato dopo la loro partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express, dove Ema era in gara con Dayane Mello e Gennaro invece ha partecipato insieme a Vera Gemma. Ma gli sguardi fra i due non sono passati inosservati e gli altri partecipanti hanno iniziato a mormorare già durante il programma. Quando hanno percorso una tappa insieme, inoltre, hanno tagliato il traguardo per ultimi, forse perché troppo concentrati l’uno sull’altra? La conferma è arrivata però quando Pechino è andato in onda e Gennaro e Ema sono apparsi spesso insieme sui social.

Ema Kovac e Gennaro Lillio, la situazione tra i due: è nato un amore a Pechino Express?

Un’ulteriore conferma, quella che ha spazzato via quasi tutti i dubbi, è arrivata durante la quarantena. Quando l’Italia è stata chiusa a causa del Coronavirus, infatti, Ema è rimasta a Napoli da Gennaro. I due hanno trascorso gran parte della quarantena insieme e lo stesso Costantino Della Gherardesca ha voluto vederci chiaro. Proprio con lui Gennaro non ha potuto mentire, anche se non ha confermato in modo diretto o ufficializzato la relazione. E infatti nonostante per molti fosse lampante che tra Ema Kovac e Gennaro Lillio ci sia del tenero, lui ha cercato di depistare tutti… Ma ormai era troppo tardi. Una ulteriore prova del fatto che tra i due sia nato qualcosa è arrivata poche settimane fa.

Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati? La Madre Natura non vede l’ora di tornare in Italia

Quando Ema ha fatto ritorno in Croazia, infatti, ha lasciato un bellissimo biglietto – d’amore – a Gennaro e lui ha condiviso con i fan il bellissimo gesto. Insomma, manca solo l’ufficialità, ma che stia nascendo un amore sembra ormai fuori discussione. Ed Ema non ha nascosto che non vede l’ora di tornare in Italia da Gennaro…