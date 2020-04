Gennaro Lillio e Ema, lui chiarisce: “Mai detto”, Costantino lo stuzzica

Ema Kovac e Gennaro Lillio fidanzati? Il modello risponde alle curiosità di Costantino Della Gherardesca

Gennaro Lillio e Ema Kovac stanno insieme, sì o no? I due concorrenti di Pechino Express 2020 sembravano pronto a uscire allo scoperto, ma oggi il modello napoletano ha fatto un piccolo passo indietro. Anche oggi, in vista della puntata di stasera, Costantino Della Gherardesca era in diretta sul profilo Instagram di Pechino Express e ha chiamato i concorrenti di questa edizione. Gennaro Lillio è stato tra i primi e hanno parlato della sua eliminazione, e lui è dispiaciuto di essere uscito prima di arrivare in Corea. Sente però di essere comunque un vincitore, anzi ha proprio affermato: “Per me ho vinto io!”. A questo punto Costantino Della Gherardesca ha iniziato a stuzzicarlo: “Ovviamente tu poi hai portato a casa un premio straordinario, Ema”.

Gennaro Lillio fa chiarezza su Ema Kovac, Costantino non ci crede e lo stuzzica

Gennaro ha iniziato a sorridere e ha esclamato: “Chi ti dice che ho portato Ema a casa come trofeo?”. Costantino è rimasto sorpreso, ma per pochi secondi perché ha subito ricordato al modello che una settimana fa ha parlato del rapporto nato con Ema Kovac! Gennaro però ha chiarito: “Stai affermando una cosa che io non ho mai affermato. Io ho detto che era qui per fare la quarantena con me perché era rimasta a Napoli”. Il conduttore ha giocato sul fatto che Ema e Gennaro hanno trascorso un mese in casa e secondo lui non hanno giocato a carte, ecco. Lillio si è difeso ancora: “Tra l’altro è stata un mese qui ma con la mia famiglia, non da soli io e lei”.

Gennaro Lillio e Ema Kovac stanno insieme, il gossip non si placa

Costantino non ha mollato la presa, ha detto che di sicuro non dormono tutti nella stessa stanza a casa Lillio e Gennaro rideva. Non ha ribattuto, ha tentato ancora di depistare Costantino quando ha tirato nuovamente fuori il nome di Ema Kovac ma nulla da fare. Il conduttore di Pechino Express ha detto chiaro e tondo: “Gennaro è inutile che rigiri la frittata, lo sai che io voglio ravanare nel torbido della tua vita personale”. Ma non è emerso altro, ne sapremo di più la prossima settimana con una nuova diretta… forse!