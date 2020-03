Gennaro Lillio e Ema Kovac già fidanzati a Pechino Express? Tutta la verità

Gennaro Lillio e Ema Kovac di Pechino Express stanno insieme: come è nata la storia d’amore

Gennaro Lillio e Ema Kovac stanno insieme dopo Pechino Express, questo era ormai chiaro a tutti. I due si mostrano insieme su Instagram e stanno trascorrendo insieme la quarantena, ma è stato quasi un caso. Oggi Gennaro Lillio ha raccontato un po’ come è nata la loro storia durante una diretta su Instagram insieme a Costantino Della Gherardesca. Il conduttore ha condiviso la diretta con vari concorrenti dell’edizione in corso e ha risposto con loro alle domande dei fan. Naturalmente quando si è connesso Gennaro, tutte le domande si sono concentrare sul gossip! Tra una risata e l’altra, il modello non si è negato e ha risposto alle curiosità del pubblico di Pechino Express.

Pechino Express, Ema Kovac e Gennaro Lillio fidanzati: “Mi dava i due di picche”

Molti erano curiosi di sapere se la storia sia nata all’interno del programma. Durante una tappa, infatti, Ema e Gennaro a Pechino Express hanno viaggiato insieme perché le coppie erano state mischiate. Arrivarono ultimi e altri concorrenti non hanno risparmiato loro frecciatine, per esempio dicendo che erano presi l’uno dall’altra e per questo avevano perso tempo. Sarà vero? Oggi Gennaro ha raccontato che sì ci provava, ma Ema non voleva saperne! Queste le sue parole: “Io sono sincero, non sono ipocrita. Spesso e volentieri ci provavo con lei, però avevo perennemente dei rifiuti. Mi dava i due di picche, eh sì. E non solo una volta ma tante volte. Tanto è vero che io per un attimo ho rallentato. Finita questa fantastica esperienza abbiamo avuto modo di rivederci, di incontrarci…”.

Ema Kovac fidanzata con Gennaro Lillio, quarantena insieme per la coppia: ecco perché

Ma come si sono ritrovati a fare la quarantena insieme a Napoli, a casa Lillio? Il modello ha spiegato come è andata: “Ema mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme”. Insomma è più che ufficiale ormai: Ema Kovac e Gennaro Lillio sono fidanzati dopo Pechino Express.