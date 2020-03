Pechino Express 2020 eliminati sesta puntata, Costantino svela alleanze

Pechino Express, la sesta puntata in onda martedì 17 marzo 2020: coppie miste in questa tappa

C’è stata una grande sorpresa per le coppie nella sesta puntata di Pechino Express 2020. La seconda tappa in Cina è stata percorsa dalle coppie mescolate fra loro! Gli abbinamenti sono stati decisi da Costantino Della Gherardesca, e si vede: Dayane e Soleil, Marco e Carolina, Enzo e Vera, Gennaro e Ema, Nicole e Max, Jennifer e Wendy. Per poter partire le sei coppie in gioco hanno dovuto realizzare il cappello di capelli, e non è stato affatto semplice. Nicole e Max sono stati gli ultimi a partire e hanno dovuto portare con loro anche la donna che ha mostrato come realizzare il cappello. I concorrenti hanno viaggiato senza sapere quando si sarebbero riformate le coppie originali, ma l’esperimento è servito.

Sesta puntata Pechino Express 2020, cosa è successo nella seconda tappa in Cina

Forse Costantino si aspettava più scintille, invece addirittura Dayane e Soleil si sono trovate bene dopo gli scontri delle scorse puntate. C’era posto per quattro coppie nella prova vantaggio questa settimana, ma al traguardo i concorrenti hanno dovuto aspettare i partner prima di firmare il libro di Costantino. I primi arrivati sono stati Marco e Carolina, ma hanno dovuto attendere. Poi si sono aggiunte Jennifer e Wendy e terzi arrivati sono stati Enzo e Vera. I Wedding Planner hanno firmato e si sono classificati alla prova, poi l’arrivo di Nicole e Max hanno concesso anche ai Gladiatori e le Collegiali di classificarsi. L’ultimo posto a disposizione è stato conquistato dai Sopravvissuti, perché sono arrivati Gennaro e Ema prima di Dayane e Soleil. La prova vantaggio è stata vinta dalla coppia dei Gladiatori, che hanno assegnato una penalità alle Top.

Pechino Express 2020 eliminati sesta puntata: la coppia che è uscita, Costantino svela alleanze

Il professor Maggi del Collegio ha dato le ultime istruzioni di questa tappa e Nicole e Jennifer si sono emozionate nel rivederlo. Dopo aver imparato una canzoncina in cinese con dei bambini, le coppie sono volate al traguardo finale. Prima di leggere la classifica, Costantino ha svelato alle Top che alcune coppie si sono messe d’accordo. Le ragazze erano stupite infatti di ricevere sempre la penalità e hanno pensato che Gladiatori Wedding Planner non si assegnano mai handicap. Questa la classifica di arrivo, tenendo conto del vantaggio dei Gladiatori:

Collegiali Wedding Planner Top Gladiatori Mamma e Figlia Sopravvissuti

Le Collegiali avrebbero voluto salvare i Sopravvissuti ma hanno ricambiato il favore a Mamma e Figlia per un passaggio ricevuto durante la tappa. E quindi i Sopravvissuti sono gli eliminati della sesta puntata di Pechino Express 2020, stavolta non sono stati salvati come la scorsa volta. Volete scoprire cosa succederà nella prossima puntata? Qui le anticipazioni!