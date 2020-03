Anticipazioni Pechino Express 2020 prossima puntata: Soleil a rischio

Anticipazioni Pechino Express 2020, cosa succede nella prossima puntata di martedì 24 marzo

Siete in cerca di anticipazioni di Pechino Express 2020 sulla prossima puntata? Si è appena conclusa la sesta tappa, ma i fan del programma vorrebbero subito seguirne un’altra. Questa edizione di Pechino Express sta piacendo molto al pubblico, è allegra e divertente oltre che una gara agguerrita. Non c’è ancora un vincitore annunciato: tre coppie lottano più di tutte per contendersi la vittoria. Stiamo parlando dei Wedding Planner, i Gladiatori e le Top. Questi sei concorrenti non hanno intenzione di cedere il passo alle altre, Enzo Miccio e Carolina più di tutti gli altri, seguiti da Marco e Max. Vedremo alla fine chi la spunterà, intanto scopriamo le anticipazioni sulla settima puntata!

Pechino Express 2020, le anticipazioni sulla settima puntata

Soleil e sua mamma continueranno a litigare anche nella prossima puntata, mentre una scena di Max Giusti ci anticipa che i concorrenti potrebbero improvvisarsi camerieri di un ristorante. Le Top non molleranno la presa e talloneranno i Wedding Planner di un Enzo Miccio pronto a non farsi superare. “Stanno crescendo bene le ragazzine, le abbiamo tirate su bene”, dirà il wedding planner. I Gladiatori avranno ancora qualche difficoltà nel loro viaggio, mentre le Collegiali torneranno a discutere. Nicole e Jennifer sembravano aver trovato la giusta intesa per proseguire il viaggio, arrivando anche al primo posto nella sesta tappa. Nella prossima puntata di Pechino Express 2020 le ritroveremo una contro l’altra. “E allora continua a parlare e a rompere i co….ni Nicole, basta”, queste le parole di Jennifer nelle anticipazioni.

Pechino Express, chi verrà eliminato nella prossima puntata? Mamma e Figlia rischiano

Sono cinque le coppie ancora in gara. Nella sesta puntata abbiamo assistito all’eliminazione dei Sopravvissuti. In gioco adesso ci sono Top, Wedding Planner, Collegiali, Gladiatori e Mamma e Figlia. Tra queste coppie è facile pensare che siano a rischio Mamma e Figlia: proprio loro potrebbero classificarsi all’ultimo posto e rischiare l’eliminazione. Tutto è da vedere, sia perché potrebbe trattarsi di tappa non eliminatoria sia perché l’eliminazione è nelle mani della coppia che vince. A giocarsela comunque dovrebbero essere Mamma e Figlia con le Collegiali o, chissà, con i Gladiatori visto che sono stati lenti nell’ultima tappa.