Pechino Express 2020 quinta puntata, la Cina salva i Sopravvissuti

Pechino Express, la quinta puntata di martedì 10 marzo 2020: cosa è successo e le città della tappa

La quinta puntata di Pechino Express 2020 ha regalato risate e momenti epici, come sempre. Da stasera il viaggio delle coppie ancora in gioco proseguirà in Cina, dove tutto è iniziato con la prima edizione. La tappa di questa puntata ha avuto inizio dalla città di Dali e le coppie hanno raggiunto la città di Shilin; il traguardo della tappa invece era Shitouzhai. Le prime tre classificate a Shilin hanno partecipato alla prova vantaggio: in questa puntata non c’è stata nessuna prova immunità, ma di vantaggio. Le tre coppie fortunate hanno avuto anche un altro vantaggio, ovvero un alloggio trovato già dalla produzione. Tutte le altre invece hanno cercato un alloggio, come prevede Pechino Express. Chi ha vinto la prova vantaggio ha guadagnato una posizione nella classifica finale. Scopriamo adesso cosa è successo e chi è stato eliminato nella quinta puntata di Pechino Express 2020.

Quinta puntata Pechino Express 2020, la prova vantaggio vinta dai Wedding Planner

A Shilin si sono classificate queste tre coppie, in ordine di arrivo: Gladiatori, Wedding Planner, Mamma e Figlia. Per loro tre si sono aperte le porte di un’esperienza davvero unica: sono stati ospitati dalle famiglie appartenenti al popolo degli Yi, un gruppo etnico facente parte dei 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla Repubblica popolare cinese. Le Collegiali sono arrivate quarte, mentre il viaggio di tutte le altre è stato interrotto da Costantino della Gherardesca, che li ha invitati a cercare alloggio. Nella prova vantaggio Mamma e Figlia si sono classificate terze e la vittoria è andata ai Wedding Planner. Per la coppia dei Sopravvissuti c’è stata una penalità, perché hanno perso una busta rossa con le indicazioni: sono ripartiti per ultimi. I Wedding Planner hanno assegnato due penalità, scegliendo due coppie e mescolandole tra loro: Collegiali e Top si sono scambiate, Dayane con Nicole e Ema con Jennifer.

Pechino Express 2020, nessuna coppia eliminata nella quinta puntata: tappa non eliminatoria

Il viaggio verso il primo traguardo di tappa cinese non è stato semplice per le coppie. In Cina non è stato semplice trovare passaggi, addirittura i Gladiatori hanno avuto momenti di sconforto. I Sopravvissuti hanno raggiunto in ritardo il tappeto rosso, erano fuori tempo massimo perché hanno sbagliato direzione al primo passaggio. La puntata è stata vinta dalla coppia dei Wedding Planner, che avrebbero vinto anche senza il vantaggio. A rischio eliminazione c’erano i Sopravvissuti e Mamma e Figlia, i Wedding Planner hanno deciso di salvare Soleil e sua mamma. Per fortuna dei Sopravvissuti, però, la tappa era non eliminatoria! Questa la classifica della quinta puntata di Pechino Express 2020: