Dayane Mello a Soleil: “Vipera!”, coppie ai ferri corti a Pechino Express

Pechino Express 2020, è scontro tra Dayane e Soleil: le due coppie sono ormai ai ferri corti

Le Top e Mamma e Figlia a Pechino Express 2020 sono ormai in guerra. Tra le due coppie ci sono stati screzi e battibecchi nelle scorse puntate, ma da stasera sembra essere scoppiata davvero la guerra. Tutto è successo nella quinta puntata del 10 marzo e in particolare dopo la prova vantaggio. Stasera non c’è stata la prova immunità infatti, ma una prova per guadagnare una posizione nella classifica finale. Soleil e sua mamma Wendy si sono classificate per partecipare alla prova e Wendy sognata di vincere la prova, classificarsi prima e avere la possibilità di eliminare una coppia in particolare… le Top! Lo ha confessato a Costantino della Gherardesca prima di iniziare la prova vantaggio, ma il conduttore ha memorizzato l’informazione per poi riutilizzarla.

Mamma e Figlia contro Top, Top contro Mamma e Figlia: guerra tra coppie a Pechino Express

Quando le coppie si sono riunite per partire alla volta della tappa finale con l’eliminazione, Costantino ha subito chiesto a Wendy chi avrebbe eliminato se fosse arrivato al primo posto. La mamma di Soleil ha tergiversato: “Per scaramanzia preferirei non dirlo”. Ci ha pensato però il conduttore a fare il nome delle Top, che non sono di certo cadute dal pero. Ema ha subito preso la parola: “Sicuro siamo noi, non sappiamo per quale motivo perché abbiamo sempre fatto un gioco fair play, non abbiamo mai fatto gesti agli altri partecipanti. Non ci siamo mai lamentate di niente. Ieri ci hanno accusato di copiare la loro mappa, è stata un’altra provocazione senza motivo”. Mentre le parlava, Mamma e Figlia reagivano con delle smorfie oppure facendo il segno del naso alla Pinocchio. Dayane ha iniziato a guardarle male, ma intanto diceva a Ema di non rispondere e non cedere alle provocazioni. Peccato che poi a farlo è stata proprio lei!

Dayane Mello a Soleil: “Sei una vipera!”, lo scontro a Pechino Express 2020

Dayane si è girata verso Wendy e le ha detto: “Ma quanti anni hai?”, poi ha ricordato il gesto del dito medio di qualche puntata fa. Soleil ha difeso la mamma, ma Dayane ne ha avute anche per lei: “Tu in gioco sei una vipera!”. A questo punto Soleil ha provato a spiegare perché sua mamma ce l’ha con le Top: “Dal primo giorno hanno preso i nostri zaini. Questo aveva complicato il gioco a mia madre. Quindi sceglie di far fuori la coppia che le hanno creato problemi, ma è solo questo”. Inutile dire che Costantino gongolava per questi scontri, notando che finalmente le coppie si sentono in una gara.