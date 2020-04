Ema Kovac e Gennaro Lillio allo scoperto? Arriva la dichiarazione

Pechino Express, il gossip su Ema Kovac e Gennaro Lillio non si ferma: il nuovo gesto

Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati? Siamo costretti a usare ancora il punto interrogativo, dopo che il modello pochi giorni fa ha fatto un leggero passo indietro. I due si sono conosciuti a Pechino Express 2020 e l’intesa tra loro non è passata inosservata, facendo mormorare gli altri concorrenti. E durante la quarantena Gennaro e Ema si sono mostrati spessissimo insieme, e c’era un motivo: lei era a Napoli, a casa Lillio, bloccata dall’emergenza Coronavirus. Costantino Della Gherardesca ha indagato durante alcune dirette su Instagram con Gennaro, ma lui è stato vago martedì scorso. Oggi è arrivato, però, un bigliettino che sembra essere una vera dichiarazione d’amore.

Gennaro Lillio e Ema Kovac, spunta un bigliettino: finalmente allo scoperto?

Tra le stories di Instagram di Gennaro è apparsa in queste ore la foto di un bigliettino. Su questo si legge: “Ti porto nel cuore. In ogni battito. E.”. Sul bigliettino c’era anche un cuore, e come avrete letto è firmato con una sola lettera, un’iniziale. Sarà la “E” di Ema? Probabilmente sì, e questo gesto ha colpito molto Gennaro al punto da fotografare il biglietto e pubblicarlo su Instagram, augurando il buongiorno ai suoi fan. A molti sembra essere una vera dichiarazione d’amore: si può portare nel cuore un amico, ma a un amico si scriverebbe mai “in ogni battito”? Insomma, tutto lascia pensare che il flirt sia in corso eccome, al contrario di quanto ha voluto farci credere Gennaro pochi giorni fa!

Ema Kovac e Gennaro Lillio protagonisti del gossip a Pechino Express

Ema è tornata a casa, ha lasciato quindi Napoli, almeno questo sembra di capire dalle stories di Instagram. I due si sono separati dunque, per questo la concorrente delle Top di Pechino Express, giunte a sorpresa in finale, ha scritto un bigliettino per Gennaro. Chissà se è servito per accompagnare un regalo oppure glielo ha lasciato sulla scrivania prima di lasciare casa sua… Tutte domande che forse Costantino rivolgerà a Gennaro nella prossima diretta condivisa su Instagram!