Pechino Express 2020 semifinale, eliminati a sorpresa e coppie finaliste

Pechino Express 2020, la semifinale senza le classiche bandiere: Costantino spiega perché

La semifinale di Pechino Express 2020 è cominciata con una curiosità: non ci saranno le bandiere che segnano le tappe. Costantino Della Gherardesca ha raccontato la storia tra Corea e Giappone e ha aggiunto: “La nostra bandiera ricorda quella del Giappone. In segno di rispetto per il popolo coreano abbiamo deciso di farne a meno”. E subito dopo, con le coppie in attesa di partire, il conduttore ha subito tirato fuori un patto evidente tra coppie alleate. Ha detto che Gladiatori e Wedding Planner avrebbero stretto un’alleanza tra coppie più conosciute. Le coppie hanno negato l’alleanza, hanno parlato magari di simpatia e rispetto. Ma in confessionale Enzo Miccio, con la sua solita spontaneità, ha ammesso che se li stanno tenendo buoni e al momento giusto colpiranno.

Semifinale Pechino Express 2020, cosa è successo nella puntata del 7 aprile

L’alleanza ha tenuto banco anche nella scorsa puntata e oggi Costantino durante una diretta su Instagram, in cui Gennaro ha parlato di Ema, ha aggiunto altro. Le coppie alleate inizialmente erano tre, c’erano anche Mamma e Figlia! Ma torniamo alla puntata del 7 aprile di Pechino Express. Nella prima notte in Corea, le coppie hanno sfogliato l’album con le foto del loro percorso e si sono abbandonate alle emozioni. I concorrenti hanno anche scritto delle lettere al rispettivo compagno di viaggio e le lacrime non sono mancate. A classificarsi all’ultima prova vantaggio sono stati Wedding Planner, Gladiatori e Collegiali. Max e Marco hanno vinto, ma non hanno avuto il vantaggio di guadagnare un posto in classifica; stasera il vantaggio era poter assegnare un handicap a due coppie, anziché a una soltanto. I Gladiatori hanno assegnati i palloncini ai Wedding Planner, i dieci minuti di attesa al tappeto rosso alle Collegiali.

Pechino Express eliminati semifinale, le coppie finaliste

Nicole non ha accettato di buon grado la penalità, perché giunte ormai alla settima penalità durante la gara rifilata con le motivazioni più varie. “Questo è un gioco non proprio corretto, la motivazione ormai è superflua. Sanno già che daranno a noi la penalità”, ha sbottato la Collegiale. Lo svantaggio alla fine le ha colpite: giunte sul tappeto rosso, le due ragazze sono state superate dai Wedding Planner. Questa la classifica finale della puntata:

Wedding Planner Collegiali Top Gladiatori

Enzo e Carolina hanno scelto di eliminare i Gladiatori, per pura strategia: “Siamo molto in difficoltà, avevamo un rapporto bellissimo con loro, ma… Non ci sono state alleanze, questa è la dimostrazione”, ha detto Enzo. La finale sarà una vera guerra tra Collegiali e Top, perché le prime avrebbero eliminato le seconde se fossero arrivate prime. E sarebbero arrivate prime senza penalità, quindi i Gladiatori assegnando questa penalità si sono di fatti eliminati da soli.