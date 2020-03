Pechino Express 2020 eliminati ottava puntata: due coppie alleate

Pechino Express 8, l’ottava puntata in onda martedì 31 marzo 2020: battibecchi nelle coppie

Ultima tappa in Cina per Pechino Express 2020: l’ottava puntata li ha portati dritti in Corea, ma non c’è posto per tutti. Quattro coppie ancora in gioco, tra cui si è acceso il dibattito a inizio tappa. Le Collegiali, le Top, i Gladiatori e i Wedding Planner hanno combattuto per un posto nella prossima puntata. L’ottava tappa ha avuto come città di traguardo Shenzhen, mentre a Canton si è giocata la prova vantaggio. Dopo la prima missione, le coppie sono partite in questo ordine: Enzo e Carolina, Max e Marco, Ema e Dayane, Nicole e Jennifer. Alcune coppie hanno iniziato l’ottava puntata di Pechino Express non nel migliore dei modi. Top e Collegiali hanno avuto battibecchi, mentre i Gladiatori hanno fatto ancora fatica a trovare passaggi.

Ottava puntata Pechino Express 2020, cosa è successo nell’ultima tappa in Cina: la bandiera nera

La prima coppia a qualificarsi per la prova vantaggio sono state le Collegiali e hanno anche avuto un altro premio: notte in hotel e sono andate dritte a Canton. Gladiatori e Wedding Planner si sono qualificati al secondo traguardo alla prova, rigorosamente di cucina stasera. A vincere sono stati i Wedding Planner, che sono ripartiti col sorriso verso il traguardo di tappa. Hanno assegnato l’handicap di questa puntata alle Collegiali, che però la settimana scorsa hanno vinto nonostante lo svantaggio. Costantino a questo punto ha tirato fuori la bandiera nera, che però hanno potuto liberarsene durante la gara incontrando altre coppie sul percorso, ma solo riuscendo a toccare un concorrente oppure la macchina. Chi è arrivato al traguardo finale con la bandiera nera ha perso una posizione in classifica. Insomma, una specie di patata bollente.

Pechino Express 2020 eliminati ottava puntata e i semifinalisti

Le Top, dove c’è anche Ema ormai fidanzatissima con Gennaro Lillio, hanno continuato a discutere per tutta l’ottava puntata. Le Collegiali sono riuscite a passare la bandiera ai Gladiatori, che subito hanno colto le Top alle spalle. Dopo aver preso i passaggi, le Top sono riuscite a ripassare la bandiera alle Collegiali. Le due giovani ragazze si sono fermate davanti al tappeto rosso in attesa di una coppia a cui passare la bandiera nera, ma Costantino poi le ha detto di saltare sul tappeto rosso. Questa la classifica di arrivo, che tiene conto di vantaggi e svantaggi:

Wedding Planner (nonostante il vantaggio) Top Gladiatori Collegiali

Enzo e Carolina hanno scelto di eliminare le Collegiali. Miccio avrebbe voluto portare le Collegiali, ma spiegando che si tratta di una gara e di voler vincere hanno cambiato idea. In confessionale, però, Marco ha svelato che Gladiatori e Wedding Planner si erano ripromessi di rivedersi a Seul e quindi c’è davvero un’alleanza tra le due coppie. La busta nera ha svelato che la tappa era non eliminatoria, quindi anche Nicole e Jennifer sono volate in Corea. Ritroveremo tutte e quattro le coppie nella semifinale di Pechino Express 2020.