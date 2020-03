Anticipazioni Pechino Express 2020 nona puntata: le coppie in guerra

Anticipazioni Pechino Express 2020, cosa succederà nella prossima puntata di martedì 7 aprile

Curiosi di scoprire le anticipazioni di Pechino Express 2020 sulla nona puntata? Sarà una tappa ancora più agguerrita di quella che abbiamo seguito stasera! Ormai sono decadute le alleanze, sono tutti contro tutti e tutti vogliono vincere, nessuno ha intenzione di cedere il passo ad altri. Se fino a qualche puntata fa Costantino parlava di alleanze segrete tra coppie, che potevamo intuire, dalla tappa che si è appena conclusa non ci sono più strategie. Gladiatori e Wedding Planner hanno stracciato il patto che sanciva l’alleanza, nessuna coppia si è più lasciata trasportare da emozioni e sentimenti di amicizia o simpatia. Perciò nella prossima puntata di Pechino Express 2020 ci sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Una guerra totale, come ha detto più volte Enzo Miccio!

Pechino Express 2020, le anticipazioni sulla nona puntata

Quante puntate sono Pechino Express 2020? Ecco quando finisce

Martedì prossimo andrà in onda la nona tappa, ma quante puntate sono in tutto Pechino Express 2020? La risposta farà piacere a tanti di voi: seguiremo le coppie dell’ottava edizione per dieci puntate! La finale di Pechino Express 2020 quindi andrà in onda il 14 aprile. Scopriremo tra due settimane quindi chi vincerà l’ottava edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca.