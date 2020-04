Anticipazioni finale Pechino Express 2020: Carolina si ribella a Enzo

Anticipazioni Pechino Express 2020, cosa succederà nella finale di martedì 14 aprile

Il viaggio di Pechino Express 2020 sta per giungere al termine e le anticipazioni sulla finale hanno rivelato in pillole cosa ci aspetta. In semifinale abbiamo visto lottare le quattro coppie più motivate e agguerrite di questa edizione, con le Collegiali che si sono riscattate alla grande nelle ultime puntate. Molti le davano per spacciate dopo le prime tappe, invece Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno sorpreso tutti arrivando dritte in finale. E poi c’erano le tre coppie favorite forse, ovvero i Wedding Planner, i Gladiatori e le Top. Tra patti e alleanze, adesso sono tutti contro tutti: ogni possibile patto verrà spezzato, perché il vincitore sarà solo uno e ognuno lotterà per la vittoria, senza guardare in faccia alle altre coppie.

Pechino Express 2020 anticipazioni finale: Carolina si ribella

Le coppie finaliste sono i Wedding Planner, le Top e le Collegiali. I Gladiatori sono stati eliminati ed erano, però, tra i favoriti del pubblico. Le anticipazioni di Pechino Express 2020 annunciano una finale agguerritissima, soprattutto tra Collegiali e Top. Sarà anche una finale canterina, tra Gangnam style di Psy e i BTS. Carolina esploderà contro Enzo Miccio dopo l’ennesimo rimprovero: “Non mi devi trattare così”, gli dirà durante una discussione. Sarà giunta al limite oppure sarà tutta colpa della tensione della finale? Lo scopriremo, intanto nelle brevi anticipazioni dopo la puntata abbiamo visto le Top esplodere di gioia dopo aver superato proprio i Wedding Planner. Le coppie finaliste dovranno vedersela ancora una volta con il cibo tipico della località, ma abbiamo già avuto dimostrazione che sanno cavarsela anche in queste prove.

Chi vincerà Pechino Express 2020? I favoriti

Nella settimana che ci separa dalla finale di Pechino Express 2020 il pubblico attenderà di scoprire i vincitori. Chi vincerà l’ottava edizione di Pechino Express? Leggendo sui social qui e là, pare che i preferiti del pubblico siano i Wedding Planner, che hanno ottime possibilità di vincere vista la determinazione di Enzo Miccio. Qualcuno simpatizzava anche per i Gladiatori, ma sono stati eliminati. Vinceranno Enzo e Carolina oppure ci sarà il colpo di scena?