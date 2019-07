Elisabetta Canalis e le altre: 8 vip che hanno lasciato l’Italia per amore

21 Da Elisabetta Canalis a Clarissa Marchese. Ecco chi sono le 8 vip italiane che sono volate all’estero per amore

Sono in tante le ragazze italiane che per stare accanto ai loro fidanzati, stranieri e non, hanno deciso di lasciare la loro terra. Tra di loro ci sono anche tante donne famose che per amore hanno lasciato l’Italia. Un passo molto importante il loro e a tratti anche rischioso. Perché lasciare la terra dove si è conosciuti per il proprio lavoro potrebbe rivelarsi un grande salto nel vuoto. Ma anche a livello affettivo non è facile dato che staccarsi dalla propria famiglia ed andare a vivere così lontano può essere molto doloroso. Ma chi sono le vip nostrane che hanno lasciato l’Italia per seguire la via dell’amore? Da Elisabetta Canalis a Clarissa Marchese, oggi ne scopriamo insieme ben 8!

Elisabetta Canalis a Los Angeles con Brian

L’ex velina di Striscia la Notizia ha conosciuto Brian Perri durante un party proprio a Los Angeles. I due sono poi convolati a nozze ad Alghero nel 2014. Subito dopo il matrimonio, Elisabetta si è trasferità nella città degli angeli dove vivono tutt’ora insieme alla loro bambina, Skyler Eva, nata nel 2015. In California Brian lavora come medico.

Monica Bellucci, un amore dal sapore francese

Dopo il matrimonio terminato con il fotografo Claudio Basso, Monica Bellucci ha conosciuto l’attore francese Vincent Cassel. I due dopo essersi sposati sono andati a vivere a Parigi. Dopo la bellezza di 19 anni il matrimonio è purtroppo finito ma Monica non ha più fatto ritorno in Italia. Anzi, ha spostato la sua residenza in Brasile.

Gabriella Pession, tra l’America e l’Italia

L’attrice, diventata celebre grazie alla fiction Capri, è da anni legata all’attore irlandese Richars Flood. I due si sono conosciuti ed innamorati sul set della serie tv Crossing Lines dove Gabriella era tra i protagonisti. Dal loro amore è nato un bambino, Giulio, e tutti e tre non sembrano avere una dimora fissa. La famiglia della Pession infatti si sposta spesso tra Los Angeles, New York e Roma.

Francesca Chillemi e il suo Stefano, due italiani a New York

Anche la bellissima Francesca Chillemi, la famosa Azzurra di Che Dio ci Aiuti, ha lasciato il nostro bel paese per amore. A differenza di alcune, però, la simpatica attrice non fa coppia con uno “straniero” bensì con un italiano. Francesca vive a New York con il compagno Stefano Rosso e la loro bimba, Rania, da ormai qualche anno. I due hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America per fare nuove esperienze ed imparare meglio la lingua inglese. A Maggio del 2019 Francesca Chillemi è tornata in Italia per girare i nuovi episodi de L’Isola di Pietro 3.

Caterina Murino, in Francia con Edouard

L’ex Bond Girl vive in Francia, a Parigi, con il suo compagno Edouard. I due sono legati da quasi 3 anni e sognano di mettere su famiglia. Qualche tempo fa, l’attrice fece parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte sulla chirurgia estetica. La Murino si è detta contraria ai ritocchini perché, secondo lei, cambiano letteralmente i connotati.

Costanza Caracciolo e Bobo a Miami

Un’altra ex velina che ha lasciato l’Italia è Costanza Caracciolo. Lei e il marito, Bobo Vieri, vivono a insieme alla loro bimba Stella a Miami, negli Stati Uniti. Costanza e Bobo si sono sposati in Italia, a Milano, il 18 Marzo 2019. Le nozze si sono celebrate in segreto proprio perché la coppia ha scelto di sposarsi nella totale intimità.

Alessandra Mastronardi a Londra con Liam

Pure Alessandra Mastronardi ha lasciato l’Italia per amore. La trentaduenne, dalla brillante carriera televisiva e cinematografica, si è trasferita a Londra per il fidanzato irlandese Liam McMahon. La storia tra i due purtroppo ha raggiunto il capolinea ma Alessandra ha ritrovato l’amore accanto a Ross McCall, celebre attore scozzese. E non ha più fatto ritorno in Italia, se non per lavoro.

Clarissa Marchese in America con Federico

L’ex Miss Italia ha lasciato l’Italia per seguire in America il fidanzato, Federico Gregucci, che ha sposato quasi due mesi fa. La decisione è stata presa per motivi di lavoro di Federico, impegnato come allenatore in un’accademia di calcio per bambini.