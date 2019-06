Clarissa Marchese news matrimonio: le dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine

Clarissa Marchese è tornata a parlare dello sfogo avuto subito dopo il matrimonio con Federico Gregucci. Uno sfogo inatteso e piuttosto acido che in poche ore ha fatto perdere consensi all’ex tronista di Uomini e Donne. Miss Italia 2014 ha prontamente chiesto scusa il giorno dopo su Instagram ed è tornata a fare ammenda anche nell’intervista rilasciata nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. La bella siciliana si è detta pentita per quanto accaduto: un gesto troppo istintivo e dettato dall’eccessivo stress, come rivelato da Clarissa. Che però ha subito capito il suo sbaglio tanto da chiarire immediatamente la situazione.

Clarissa Marchese pentita dello sfogo su Instagram

“Ho scritto uno sfogo di cui mi sono subito pentita. Ammetto che era una frecciatina di cattivo gusto ma mirata verso quelle persone crudeli che sono sui social solo per insultare. È stato criticato il mio vestito, ho voluto spiegare il mio punto di vista. Sono stata impulsiva, lo riconosco. Ho accumulato tanto stress e quando mi hanno attaccata non avevo una corazza di ferro spessa venti centimetri per farmi scivolare tutto addosso. Non è così purtroppo, siamo fatti di carne e ossa… Spero che le persone lo capiscano”, ha dichiarato Clarissa Marchese, che è convolata a nozze lo scorso 30 maggio.

Tanti problemi al matrimonio di Clarissa e Federico

Non solo critiche dopo la cerimonia, Clarissa e Federico hanno dovuto fronteggiare pure diversi problemi prima del matrimonio. Il giorno prima dell’evento la chiesa scelta per l’occasione non era più agibile e la wedding planner della coppia ha fatto di tutto per trovarne un’altra all’altezza. Inoltre le condizioni meteorologiche non hanno aiutato i novelli sposi. “Il matrimonio doveva essere diverso: una parte della festa avrebbe dovuto svolgersi all’aperto ma il tempo non l’ha permesso. All’interno della chiesa poi c’era molto rumore, c’erano tantissime persone, e all’inizio ero abbastanza scossa da tutti questi contrattempi”, ha spiegato Clarissa.

La vita di Clarissa e Federico dopo il matrimonio

Dopo le nozze, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno deciso di rimanere in Italia prima di fare rientro a Miami ad agosto. Negli Stati Uniti l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha trovato lavoro presso l’Accademia di calcio della Juventus mentre Clarissa prosegue la sua redditizia attività da web influencer.