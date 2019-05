L’Isola di Pietro 3, ruolo Francesca Chillemi: Pietro si innamorerà di lei?

L’Isola di Pietro 3, le prime anticipazioni della serie di Canale 5. Il ruolo che avrà Francesca Chillemi

Vi avevamo già riportato le prime novità della prossima stagione de L’Isola di Pietro. La serie di Canale 5 con Gianni Morandi sta per tornare e lo scorso 6 maggio sono iniziate le riprese a Roma, per poi trasferirsi nella splendida location dell’isola di San Pietro. Oltre a Gianni Morandi (che vestirà ancora i panni del dottor Pietro Sereni), vedremo anche Chiara Baschetti (alle prese con una gravidanza), Alma Noce e Erasmo Genzini. Mancherà invece Michele Rosiello, sostituito prontamente da Francesco Arca, che interpreterà il nuovo vicequestore arrivato da Milano a Carloforte per risolvere il caso su cui si baserà la trama della terza stagione. Oltre ad Arca, un’altra new entry è Francesca Chillemi, proprio lei avrà un ruolo particolare, o almeno è quello che viene svelato dal settimanale Vero.

L’Isola di Pietro 3: chi interpreterà Francesca Chillemi?

Francesca Chillemi, dopo il grande successo di un’altra fiction Lux Vide Che Dio ci aiuti, è pronta a sbarcare su Canale 5. L’attrice interpreterà Monica, una donna che farà perder la testa a Pietro (Gianni Morandi). L’indiscrezione è arrivata sulle pagine del settimanale Vero, che svela che Monica farà innamorare il dottore, al centro della serie ma per ora non abbiamo conferme assolute. Si tratterebbe dunque di rumors che però potrebbero rendere ancora più interessante la vita sentimentale di Pietro che, nel corso delle stagioni, si era avvicinato a due donne affascinanti, l’ultima di queste è stata il personaggio di Lorella Cuccarini. Ma le anticipazioni non finiscono qui: Elena, la figlia di Pietro, è incinta e di questo ne eravamo a conoscenza, grazie al finale della scorsa stagione. Ma la giovane Sereni porterà avanti la gravidanza da sola? Sappiamo infatti dell’addio di Michele Rosiello che nella serie era Alessandro, compagno di Elena e padre di Caterina.

L’Isola di Pietro 3: quali sono i primi dettagli svelati?

Anche Arianna Montefiori, Valentina di Che Dio ci aiuti, sarà nel cast della prossima stagione. Un’altra new entry è anche Caterina Murino che sarà Teresa Orrù. Oltre ai nuovi arrivati, sappiamo già che Elena Sereni è incinta e papà Pietro le starà accanto, forse come mai ha fatto in vita sua. Probabilmente il dottore non vorrà rifare gli errori della prima gravidanza della figlia, ossia quando da giovane ha dato alla luce Caterina?