Caterina Murino si svela: il fidanzato Edouard, il bullismo e la chirurgia estetica

Caterina Murino nell’intervista a F parla della vita privata e del fidanzato francese Edouard

Di nuovo al cinema con il film Se son rose, Caterina Murino si è raccontata in un’intervista al settimanale F. Una lunga confessione per l’attrice, da sempre molto restia a parlare della sua vita privata. L’ex Bond Girl ha rivelato di essere felicemente innamorata da due anni e di essere pronta, all’età di 41 anni, a mettere su famiglia. Il fortunato è Edouard, un avvocato francese con alle spalle un matrimonio finito male qualche anno fa. “Con Edouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: ma perché non ci siamo incontrati prima? Alla fine la risposta è che forse dieci anni fa non ci saremmo riconosciuti. E continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto”, ha dichiarato Caterina alla rivista edita da Cairo Editore.

Caterina Murino non è rifatta: l’attrice è contraria alla chirurgia estetica

Splendida quarantenne, Caterina Murino non ha mai fatto ricorso al bisturi. Di più: l’ex modella è del tutto contraria alla chirurgia estetica. “Non ti restituisce la bellezza dei 20 anni. Ti fa ringiovanire cambiandoti i connotati. Che tristezza”, ha osservato la Murino. Che ha addirittura fatto un paragone concreto con una collega, l’australiana Nicole Kidman. “Quando ho visto per la prima volta Nicole tutta rifatta in una pubblicità ho pianto”, ha sottolineato l’interprete italiana, che da 15 anni vive a Parigi.

Caterina Murino è stata vittima di bullismo quando era piccola

Anche se bellissima, pure Caterina ha sofferto di bullismo. La Murino ha raccontato che gli altri bambini la prendevano in giro perché praticava danza classica. “Mi dicevano che sembravo l’ippopotamino di Disney col tatù. In terza media, però, ero completamente cambiata e i ragazzini si voltavano a guardarmi”, ha confidato l’attrice.