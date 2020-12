Domenica 6 Dicembre: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso ed altri

Appuntamento con i programmi più seguiti dei palinsesti Mediaset e Rai. Come tutte le domeniche, anche in quella del 6 dicembre non mancheranno le sorprese. È già tutto pronto, infatti, per fare compagnia ai telespettatori in questo weekend uggioso. Scopri insieme a Gossip e Tv quali celebrità siederanno nei salotti più amati dal pubblico italiano.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Appuntamento con Mara Venier su Rai Uno alle 14.00. Ad aprire la puntata saranno Christian De Sica e Massimo Boldi, che parleranno della loro carriera insieme e presenteranno il nuovo film di Natale intitolato “In Vacanza su Marte”, regia di Neri Parenti. Il film quest’ anno sarà distribuito solo sulle piattaforme on line a causa della pandemia.

Saranno ospiti a Domenica In anche il fratello di Maradona Ugo e sua moglie Paola, entrambi in collegamento da Napoli per omaggiare il Pibe de Oro e raccontare alcuni aneddoti su di lui e sulla sua vita. Ci saranno poi anche Giampiero Galeazzi, Gigi D’ Alessio, Ciro Ferrara e altri ospiti in collegamento.

Per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Patty Pravo. Questa canterà il brano “E dimmi che non vuoi morire” e presenterà il libro su cui ha lavorato dal titolo “Minaccia bionda”. Ospite anche Vittoria Schisano, reduce dall’esperienza di “Ballando con le stelle” in cui è stata semi-finalista in coppia con Marco De Angelis.

Infine, per lo spazio dedicato all’ informazione scientifica interverrà il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri e il giornalista Massimo Gramellini. Infine, Carlo Conti e la padrona di casa di Domenica In Mara Venier ricorderanno l’appuntamento con la sessantatreesima edizione dello Zecchino d’oro, che andrà in onda a maggio 2021.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nel salotto di Domenica Live ancora tanti ospiti nella fascia pomeridiana. Barbara d’Urso ospiterà Barbara Bouchet con il figlio. E poi ancora ci sarà per la prima volta Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 , accompagnata dalla madre e, infine, un personaggio caro alla conduttrice, Costantino della Gherardesca.

Ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera

Tanti saranno gli ospiti e le interviste presenti nel contenitore domenicale di Rai uno, che segue la Domenica In di Mara Venier. Non tutti gli ospiti sono stati resi noti eppure Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi…a ruota libera qualche giorno fa in una delle sue storie su Instagram ha svelato che Domenica 6 dicembre sarà con lei Barbara Alberti, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica, che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La Fialdini ha infatti invitato i suoi followers a fare delle domande alla scrittrice e opinionista.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

Barbara d’Urso ha annunciato per questa domenica sera tante novità. In studio sarannp presenti Gabriel Garko e Manuela Arcuri che racconteranno la verità sulla loro relazione d’amore. Si tornerà a parlare di Diego Armando Maradona e delle indagini che riguardano la sua morte. Nel salotto della d’Urso si parlerà delle testimonianze del figlio Diego Jr e di sua madre Cristiana Sinagra. E ancora Paolo Brosio e la sua presunta fidanzata Maria Laura De Vitis. Immancabili le novità sul caso Genovese.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Dalle 20.00 su Rai3 appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, un programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck. E poi Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Lo spazio d’approfondimento sull’attualità è curato da Roberto Saviano.

Gli ospiti della puntata come sempre sono tra i più variegati: la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente della Regione Valle D’Aosta Erik Lavévaz, il Presidente della Regione Calabria Antonino Spirlì, il medico e scienziato americano Eric Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute e vicepresidente esecutivo dello Scripps Research, uno dei più grandi centri di ricerca privati e non-profit al mondo nelle discipline biomediche. E poi ancora: Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus e Roberto Burioni.

Sarà presente anche Roberto Bolle che ha scritto la sua autobiografia “Parole che danzano”, Sabrina Ferilli, Miglior attrice protagonista per “La bella vita” di Paolo Virzì nel 25° anniversario del Nastro d’Argento. Tra gli ospiti anche Luciano Ligabue ed Elisa, che si esibiranno live con il loro ultimo singolo “Volente o nolente”. Il cantante suonerà anche “La ragazza dei tuoi sogni” e “Niente paura”.

Infine, interverranno anche Stefano Massini e Andrea Delogu, che saranno su Rai3 dal 12 dicembre con “Ricomincio da RaiTre”; il maestro Peppe Vessicchio, ambasciatore delle iniziative promosse dall’Antoniano di Bologna, tra cui la Campagna “Operazione Pane” per sostenere le mense francescane di tutta Italia e Aldo Cazzullo che presenterà il suo libro “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”.

Al Tavolo parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. E poi Diego Abatantuono, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi “10 giorni con Babbo Natale”.